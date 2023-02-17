近10年每年平均有逾千宗肝癌新症，有外科專科醫生指，肝癌腫瘤體積倍增最快只需29天，腫瘤大於5厘米、癌細胞進入肝門靜脈即屬晚期，換肝也沒有用。有內科腫瘤科專科醫生表示，6至7成肝癌患者確診時已屬晚期，幸免疫組合治療可延長他們的整體存活期中位數至24個月，生活質素等亦較用傳統標靶治療時大幅改善，藥物近月更已納入醫管局安全網，合資格患者可獲資助。

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席、港大外科學系名譽教授潘冬平解釋，肝癌為本港第5大常見癌症和第3號癌症殺手，年紀愈大愈易發病，65歲或以上人士發病率最高。

他指，肝癌腫瘤體積倍增只需4個月，最快只需29天，而腫瘤大小可影響治療選擇。少於2厘米屬非常早期肝癌，擴散機會微，患者術後5年存活率逾9成；若在5厘米以下，癌細胞有擴散機會但不高，可透過切除手術或換肝根治；如大於5厘米、癌細胞進入肝血管即中期，進入肝門靜脈或擴散至其他器官則屬晚期，即使換肝也很快再生腫瘤。

6至7成患者 確診時已晚期

潘冬平說，肝癌成因包括乙型肝炎病毒、丙型肝炎、酗酒、肥胖、糖尿病和黃曲霉毒素，但8成由乙肝引致，本港料有十分一人口是乙肝帶菌者或曾受感染，當中四分一人會演變成肝硬化，再引致肝癌，乙肝患者患肝癌風險較一般人高100倍；故乙肝帶菌者在40歲後宜每半年接受檢查。

潘冬平（左）指8成肝癌由乙型肝炎引致。右為邱宗祥。

由於肝臟沒有神經綫，不會有痛感，加上其再生能力強，肝功能不會突然急降，大部分人在腫瘤長大至10厘米或以上並拉扯肝膜，或塞血管令肝功能變差，才發現患癌。

香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書、內科腫瘤科專科醫生邱宗祥表示，6至7成肝癌患者在確診時已經屬晚期，以往主要靠傳統標靶治療，但部分藥物有強勁副作用，幸免疫組合治療能為晚期患者帶來曙光。邱解釋，免疫組合治療使用阿替利組單抗和貝伐珠單抗，分別可以激發免疫系統對付癌細胞，並遏抑腫瘤血管生長因子，阻斷營養補給，為國際上療效較顯著的晚期肝癌一線治療選擇，本港每年約有400至500名晚期肝癌患者適合使用。

納入安全網 合資格可獲資助

他引述一項針對華人的研究，指使用免疫組合治療的患者，整體存活期中位數為使用傳統標靶治療者的2倍，達24個月；疾病無惡化存活期中位數升近8成；生活質素可保持約11.2個月，延長3倍以上；身體機能及社會職能無衰退期中位數亦延長近3倍。

惟邱稱，相關治療費不菲，不少人因難以負擔而被迫放棄治療。幸部分藥物在去年12月中納入醫管局安全網，合資格患者，包括未曾接受全身系統性療程、無法切除腫瘤的成年晚期肝癌患者，可獲關愛基金資助。