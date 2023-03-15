工作至眼睏、無聊時，不少打工一族靠零食提神，豬肉乾、牛肉乾、豬肉紙等零食香口惹味，讓人忍不住一塊接一塊，吃個不停！但近日消委會測試市面上30款肉乾零食，發現逾4成樣本被檢出或可致癌污染物多環芳香烴（PAHs），當中「美珍香」盒裝牛肉乾含量最高；另外，林真香豬肉紙亦被檢出禁用獸藥的代謝物，應避免食用！營養方面，雖然肉乾是高蛋白質食物，但其糖份、鈉質之高不可少看，消委會提醒消費者應注意食用分量，減低患大腸癌風險。

是次研究檢測肉乾零食的食用安全，包括PAHs、獸藥殘餘等，以及營養素含量。樣本涵蓋30款肉乾零食，包括10款豬肉紙、8款牛肉乾、8款豬肉鬆和4款豬肉紙，售價為$11.5至$170不等，而每100克售價為$13.7至$96.8，相差逾7倍。以每100克計算，售價最高的「Field Trip Original All Natural Beef Jerky」和最便宜的「廣良興豬肉鬆」總評同獲最高分4.5分，可見便宜都有好貨！

（消委會提供）

消委會測試肉乾零食 | 逾4成樣本含PAHs可致癌物質！

測試結果發現，13款樣本、即9款豬肉乾和4款牛肉乾含有PAHs，包括黑橋牌、快車肉乾、台畜、紹香園、冠華、759阿信屋、味脯、珍殿和山手作的豬肉乾，而牛肉乾則包括Field Trip、小牧味屋、華園及美珍香，4種PAHs（PAH4，即苯並[a]芘、苯並[a]蒽、苯並[b]熒蒽和稠二萘）的總含量為每公斤0.6微克至18.2微克；當中有7款豬肉乾（黑橋牌、台畜、紹香園、759阿信屋、味脯、珍殿和山手作）和2款牛肉乾（小牧味屋和美珍香）被檢出第一組致癌物苯並[a]芘，每公斤含0.5微克至1.9微克。美珍香盒裝牛肉乾的PAH4和苯並[a]芘含量均為最高，其PAH4超出歐盟上限逾5成（上限為每公斤12微克），而苯並[a]芘亦非常接近歐盟上限（每公斤為2.0微克上限）。

美珍香盒裝牛肉乾的PAHs含量最高

（網上圖片）

消委會指PAHs在高溫下烹調容易形成，國際癌症研究機構將其中的苯並[a]芘歸類為「令人類患癌」物質，而二苯[a,h]蒽則被分類為「可能令人患癌」，苯並[a]蒽、苯並[b]熒蒽和稠二萘為「或可能令人類患癌」物質；提醒消費者進食肉乾時等燒烤肉類時要注意，如想食用應先去除燒焦部分，減少PAHs的攝入。

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