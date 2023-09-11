連日暴雨，天氣不穩定，加上轉風天和流感高峰，擤鼻涕、咳嗽聲不絕於耳，好像總有一個在左近。一般人遇上擤鼻涕和咳嗽，最多皺眉頭扁扁嘴，疊心水醫治或捱數天。但對於米婭來說，這個症狀絕對不能說笑。

米婭的母親因咽喉癌死亡，在被確癌症之前，母親一直有鼻塞。母親的離世讓鼻咽癌成為米婭鼻咽部傷疤，以致每次自己感冒鼻塞就十分警惕。米婭近期鼻塞住院，加上天氣不穩定，氣壓低，人疲易累，故讓她十分憂慮。

經詳細診斷後，Mia只是患上鼻敏感，並非鼻咽癌。

米婭問道：「鼻塞，到底有甚麼原因呢？」

我回答：「鼻塞是指鼻子在呼吸時不通暢。鼻塞，分別有：間斷性鼻塞、持續性鼻塞和進行性拔除鼻塞三種症狀。

間斷性鼻塞和鼻炎、血管神經性反應有關，比如：藥物、感染、變態反應等。

持續性鼻塞和鼻內結構異常有關，比如：鼻骨升降、鼻骨側歪、鼻中偏隔曲、先天性梨狀孔狹窄、先天性後鼻孔鼻堵塞等。

進行性護理的鼻塞是由鼻內新生物造成的，比如：鼻息肉、鼻咽癌等。

鼻咽癌確實會引起鼻塞，初發機率15.9%，高精度患者上升到48%，但開始也只引起鼻塞，還常伴隨鼻溢血、頭痛、眼耳症狀、腦神經損傷、轉移症狀、器官受損等。

由此可見，鼻塞和鼻咽癌之間不可同日而語，差異也十分明顯。」

Mia續問：「我一向有挖鼻孔的習慣，每當挖鼻孔，便停不下來，這個壞習慣會導致患癌嗎？」

我答：「很多人由於個人習慣或鼻垢而挖鼻孔，只用手指挖，不會挖出鼻咽癌。

鼻子結構由外向內，共有三部分，分別是外鼻、鼻腔、鼻旁竇。其中鼻腔又分為前鼻庭和鼻腔兩部分，鼻前庭具有過濾、清潔的作用，故有鼻腔則和支氣管連接。

鼻咽癌主要集中在鼻咽腔，人手挖鼻子只能到達鼻前庭，是無法接觸鼻咽腔的。

另外，鼻咽癌的發生原因與內臟機能、病毒感染、遺傳因素、環境影響有關，與鼻咽癌並無直接關聯。」

米婭說：「遇到空氣污染、換季，就經常鼻子發癢、敏感，挖了不但得不到緩解，幾天下來挖了竟然令鼻子紅腫，還流了血，又害怕了。」

我回答：「因挖鼻子而導致鼻子疾病的嚴重，挖鼻子常導致三種滅絕。

鼻河

鼻中隔部位有豐富的血管，經常挖鼻孔，有可能會導致該部位損壞，從而導致血管破裂，引發暴力。

鼻部感染

鼻子中的鼻毛是人體內過濾空氣、頭部異物的防線，經常挖鼻孔會導致鼻毛縮小、分裂，此時鼻子很容易受到空氣中微小顆粒和異物的侵害，這些物質被填充在鼻黏膜表面，就會增加感染的風險。

另外鼻子被挖時，手和鼻腔粘膜的接觸、損傷，也可能形成重症，導致鼻子膜異常、死亡，最終導致感染。

顱內感染

鼻子靜脈與顱內靜脈之間是相通的，沒有瓣膜遮擋，當人手挖鼻孔時，有可能會使致病物質、細菌、炎性物質（外邪）等接觸到靜脈，以致感染顱內，形成其內部感染，後果不堪設想。」

Mia問：「怎樣可以改善鼻塞和鼻癢？同時，身邊有很多人感冒，又可以怎樣保護鼻腔健康？」

我答：「鼻塞是很多人在生活中都會遇到的常見煩惱，單純地挖鼻孔只能治標，不能治本，還可能造成更大的危險。以下兩種方法可以幫助安全可靠地解決問題。

1. 針灸

針刺：迎香、肺俞和風池等穴位，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一次。

2. 按摩穴位

按迎香穴：有通經活絡的功效。它位於鼻翼極限，在鼻塞時，用手指緩慢揉壓、到達局部輕微發熱，即可緩解症狀。」

米婭大喜：「長知識了！」