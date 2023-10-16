近期，因反覆咳嗽而求診的病人暴增，有些只是氣管敏感，有些是中了病毒性肺炎，有些是患上了肺癌，Lora便是其中一人。

Lora反覆咳嗽兩個月，以為自己好像之前中了病毒性肺炎一樣，咳嗽反覆難癒，但快測一直並無發現，心感自從中了病毒性肺炎後體質便直線下降，所以是時候要到診所調理身體，怎料報告顯示：肺癌中期。

Lora問：「譚博士，肺癌是甚麼？存活率有多少？怎樣才能提早發現罹患肺癌？」

我答：「從中醫角度來看，肺癌的成因包括：熱毒蘊肺、肺氣虛弱、痰濕鬱肺和毒邪內陷等。

從現代醫學來看，肺癌起源於肺部支氣管黏膜或腺體的惡性腫瘤，基本類型可分為：小細胞肺癌和非小細胞肺癌。

目前，肺癌整體5年存活率僅有16%，距離2030健康中國癌症整體5年存活率45%的目標差距龐大。肺癌仍然是本港發病率和死亡率最高的惡性腫瘤，而且愈來愈年輕化。



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肺癌是極度恐怖的惡性腫瘤，建議「早發現、早期診斷、早期治療」。可惜，很多時肺癌早期沒有任何症狀，所以，建議將調理身體養成習慣，讓臟腑與氣血功能提升，中醫強調「正氣存內，邪不可干」。隨著現在愈來愈多不吸菸的人也罹患肺癌，2018年世界肺癌大會提出，建議40歲以上的人，最好能夠每年做個胸部CT檢查，而40歲以下的人也最好能每5年做一次胸部CT，也是發現肺癌的有效方法。 」

Lora續問：「肺癌徵兆有哪些？」

我答：「早期肺癌沒有任何徵兆，肺癌的徵兆一般在中、晚期才會出現，各有不同：

1. 中期的症狀主要表現為咳嗽，偶爾咳出小量白黏痰。這種症狀與支氣管炎和吸煙所引起的咳嗽非常相似，經常有病人不把它當回事，不及時診斷和治療，久而久之，就發展成了中晚期肺癌。

2.中晚期會有痰中帶血，或咳血，還會有喘鳴、胸悶氣急、體重下降的症狀。當病症發展到這個階段，一定不能掉以輕心，必須馬上就醫，做出針對性的治療。

3.到了晚期，還會出現肺外症狀和體徵，例如：杵狀指。

需要提醒的是，肺癌在發展過程中，會阻塞支氣管管腔，引致經絡阻塞，就導致了分泌物滯留引發的發炎。如果在胸部CT下，看到某一部位被反覆感染，必須警惕，及時就醫。 」

Lora問：「肺癌如何確診？」

我答：「雖然肺癌有上述症狀，但要確診卻是專業且複雜的事。因為肺癌的症狀跟某些疾病有一定的相似之處，很容易混淆。

而且有時候胸部CT下看到明顯的磨玻璃結節，它也不一定是肺癌。

總的來說，肺癌的確診，必須要具體問題具體分析。患者就醫時，必須詳細描述自己的症狀，配合做相關的檢查，醫師才能根據臨床檢查結果，給予更精確的診斷。 」

Lora續問：「確診肺癌後該怎麼治？」

我答：「肺癌的治療一般會採取針灸與內服中藥，而現代醫學方面需要看分期，包括有：手術、介入、化療、放療、靶向和免疫治療等。」

Lora問：「我聽聞傳統中醫方法能治療好癌症，真的那麼神奇嗎？不手術不化療就能治癒肺癌？」

我答：「針灸和中藥能提升臟腑與氣血功能，除了提升自身健康指數外，還可激發和增強人體自身免疫功能，以達到控制和殺滅腫瘤細胞的一種治療手段。」

Lora緊張地問：「那可以怎樣辧？」

我答：「先針灸。

針刺：肺俞、孔最和命門等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，7次一個療程。 」

Lora大喜：「針灸和服中藥既可治病又可提升免疫力性價比很高，為肺癌患者帶來了更大的希望！」

我答：「儘管現在醫學已經比較發達，肺癌的治療方法也很多，但癌細胞也不斷進化，根治癌症仍然是世界難題。與其等腫瘤發生了才亡羊補牢，不如經常調理身體，就如時時勤拂拭，勿使惹塵埃。 」