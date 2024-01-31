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31/01/2024

天瑜停用強心藥吊鹽水一周！癌症爸爸治療副作用＋流感身體虛弱！減少探望心痛訴：可以上天堂等爸爸！

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　　女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月在瑪麗醫院做手術時疑發生醫療事故而慘變植物人，早前更一度出現心臟衰竭，需要使用強心藥。天瑜爸爸前日（29日）表示，天瑜目前已沒有使用強心藥，不過她上周曾胃出血，導致不能消化，已吊鹽水近一周。天瑜爸爸又向女兒稱，知道她一直很努力沒放棄，但慨嘆自己因此十分心痛，坦言：「如果你真的太累，不用撐得太辛苦，你可以上天堂等爸爸，爸爸會明白，不會怪你。」

 

　　天瑜爸爸昨日在Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」表示，天瑜因為腸胃不蠕動，進食後無法消化，因此最近一周都不能吃奶，已經吊鹽水近一周，不過他又讚天瑜已經不用強心藥：「都係靠自己，好叻，係咪呀？」

 

　　本身罹患癌症的天瑜爸爸又透露，最近自己亦染上流感，加上化療及電療的副作用，身體虛弱得無法出門，因此探望女兒的次數亦減少了。適逢新年將至，他又問天瑜是否仍記得過去曾一同到親友家拜年，與其他小朋友玩耍的吃糖果、年糕、蘿蔔糕的情景。

 

　　天瑜爸爸又向女兒稱，心痛她近期十分辛苦，亦知道她一直很努力、沒有放棄，又表示：「如果妹妹（天瑜）覺得太攰、太不舒服，想瞓覺豬，爸爸都不會怪你，知道嗎？」他一邊輕撫女兒的臉頰，一邊表示：

 

　　「你可以上天堂等爸爸，天堂上有爺爺照顧你，遲些爸爸也會去天堂找你，知不知道……爸爸知道你已做得很好，很叻女，不用害怕……I love you，妹妹！」

 

　　天瑜於2018年10月證實患上橫紋肌肉瘤（第四期），接受化療後情況一度好轉。惟2020年5月21日於瑪麗醫院接受腫瘤切除手術期間出現醫療事故，家人指在多番追查下，發現醫療團隊有重大失誤及溝通問題，在手術中延誤輸血長達48分鐘。天瑜在手術後亦成了植物人，臥床留醫至今逾3年，醫生評估她屬嚴重智障。雪上加霜的是，天瑜爸爸早前亦證實先後患上惡性肌肉瘤及肺癌。

 

轉載自: 晴報

 

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