在經濟與投資上，「灰犀牛」代表很可能出現，而且影響巨大的潛在危機 ; 在疾病與健康的領域上，今年很可能也會有一頭「灰犀牛」出現，「牠」是癌症病例將創歷史新高，須提高戒備。

這頭「灰犀牛」源自美國癌症協會（ACS）於上月17日公布的報告，ACS根據2006 至 2020 年全美的病例數目估計，今年癌症新增病例將逾200萬宗，並創歷史新高。報告顯示，雖然死於癌症的風險下降了，但美國6種最常見的癌症，包括乳癌、前列腺癌、子宮內膜癌、胰臟癌、腎癌，以及皮膚癌中，最為嚴重的黑色素瘤，其病發率都在上升，更較去年估計增加了 2%。

癌症病人年輕化

這份報告的主要撰述者、癌症及流行病學家、ACS監測研究高級科學總監西格爾(Rebecca L. Siegel)表示，男女癌症的病發率穩定，女性癌症每年僅略增 0.1%，而癌症宗數其實每年都在增加，主要是人口老化及人口增長所致。

不過，報告亦發現，年輕人的癌症病例也在增加，尤其是 55 歲以下大腸及直腸癌，以及 30 至 44 歲女性子宮頸癌的病例。雖然癌症病例增加，部分可能是由於過度診斷，但西格爾指出，1950 年代以後出生的人罹患癌症的風險較高，尤其是大腸直腸癌，男女比例為1:2 (圖一)。

圖一

（圖片來源：American Cancer Society ）

西格爾表示，飲食習慣的轉變，例如吃加工食品、腸道微生物組合的變化、濫用抗生素，以及微塑膠對人體的危害，都會提升患癌的風險。

此外，報告指出，與人類乳頭瘤病毒(HPV) 相關的頭頸癌，包括口腔癌，以及女性肝癌也在增加。傳染病學專家董宇紅表示，壓力和性行為的變化可能是其中原因，口腔癌和子宮頸癌都可由HPV引起。

董宇紅指出，HPV 是一種致癌病毒，主要是因其致癌蛋白。這些蛋白質會破壞人體的抗腫瘤機制，導致癌細胞不受控制地快速增加。

趨勢對港有啟示

美國癌症這頭「灰犀牛」與港人的健康有甚麼關係 ? 只要把香港與美國最常見和致命的癌症對照一下，不難發現乳癌、前列腺癌、胰臟癌等，都在10大之列（見下表），而美國人的大腸(直腸)癌被指由吃加工食品所引致，也已成為港人耳熟能詳的「常識」，大腸癌在港「名列前茅」，相信也是拜本地愈來愈西化的飲食習慣所賜。美國人患癌的趨勢及其啟示，港人又怎可掉以輕心 ?

（圖片來源：醫院管理局香港癌症資料統計中心）

不過，也有人認為癌症病例增加，部分原因是過度診斷 (包括AI篩檢)（圖二） 。中國人以前對癌症認識少，每指它為「無名腫毒」，病人為此丟了性命而不知道死因，其後也就不了了之。今時今日，若患癌病例因篩檢才增多，那麼癌症死亡率應會大幅下降，但事實並非如此。因此，西格爾相信，癌症篩檢並不太可能是病例增加的原因。

（圖二）

（圖片來源：ZeroHedge）

惟恐新冠疫情重臨，港府專家顧問兼港大傳染病學專家呼籲，市民要盡快打針，但有不少研究已指出，mRNA疫苗可能對人體細胞基因造成傷害，令人容易患上癌症。

美國布朗大學癌症中心主任埃爾的利博士(Wafik El-Deiry) 便擔心，病毒和疫苗產生的刺突蛋白可能會對其他常見的癌症增強作用產生影響，怕中新冠還是怕患癌 ? 自己衡量好了。