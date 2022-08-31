「我想離婚！」這句話在R心裏反覆預習了數萬遍，由萌生念頭到開口，她花了兩年時間，從拉鋸到分居期滿，又是另一個兩年。

前後用上四年去恢復法律上的單身，R覺得對不起前夫，卻對得起自己。

何時開始想離婚？「大概是婚後第二年吧！那時候公司來了一位已婚男同事，是我一直喜歡的類型，讓我回憶起當初認識丈夫時我是抱『認命』的態度，經已沒幾個追求者，還憑甚麼去挑人，從表白到求婚我也欣然接受。而我與男同事其實沒甚麼不軌，只是每次看見他提起太太時的一副甜蜜模樣，便令我又羨又妒，原來我嚮往的愛情是這樣子的。我和丈夫向來沒甚麼話題，假期都寧願各自找節目，那時才醒覺，我不想一輩子就這樣過。」R說。

R真的喜歡那男同事嗎？我相信連她本人都不太清楚，正如她一直以為丈夫就是最愛，誰知突然冒出的一張新臉孔也可以將他取代。男同事的作用，也許是敲醒R一直沉睡的愛情覺知，原來別人的愛情可以如此甜膩，怎麼我的婚姻卻猶如一潭死水？

「我試過挽救，試過刻意投入夫妻關係，共同製造一些浪漫回憶，但是愈努力愈顯得無補於事，他就算勉強配合，我的身體卻又很誠實地把他推開。他不明白自己做錯甚麼，我也不知道……如果他真的有錯，也許我的心會好過一點；偏偏他沒做錯任何事，只是我失去了感覺。」

知道R要分居，家人都很急躁，總覺得平常連吵架都鮮有的夫妻，沒理由會一下子決定分手。「他們覺得我瘋了，就算愛情沒了起碼還有感情，不至於要拉倒。但我真的很想尋回戀愛的滋味。」

我想起了台灣一位精神科醫生鄧惠文的著作《婚內失戀》，當中集結了一個個尋求婚姻輔導的血肉故事。明明沒有離婚，明明同床共枕，但失戀的感覺卻是實實在在。《婚內失戀》後來被改編成舞台劇，早前還做了一個相關的網絡調查，順序列出婚內失戀的十大「悲涼狀態」：

為五斗米不斷煩惱爭執

對彼此冷淡不再互相關心

喋喋不休的爭吵或冷戰

柴米油鹽之外沒有浪漫

常被另一半鄙視羞辱

各忙各的沒有夫妻相處時間

話題除了小孩無話可說

失去對自己的自信心

性生活不美滿

有困難卻得不到另一半支持

有找到R的影子嗎？有找到你自己的影子嗎？最痛的是，確認了失戀心情，卻不知道該繼續捱下去，抑或拿出離婚的勇氣。想去修補嗎？前提是你們之間尚有修補的意圖和耐性。最壞打算，是任由這種心痛延續，成就一段美其名「白頭到老」，卻毫不愉快的夫妻關係；又或者等另一個人出現，讓你重新認識愛情，然後在出軌背叛的污名下尋求解脫。

婚內失戀有千百種狀態，當中有些打從情侶關係就開始走歪，有些人卻是漸行漸遠，直至眼裏和心裏都再沒對方存在。

擁有婚姻，不等於擁有愛情；最親的人，原來可以比陌生人更陌生。