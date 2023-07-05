記得小時候常常聽到大人說，分手不能拖泥帶水，要當面講清講楚，給對方一個明確交代。到我長大了，電話另一端傳來他分手的決定，我知道掛線之後我們就要變回「朋友」，我也知道我可以立即躲到被窩裏嚎哭；而我永遠不知道的是，假如當時面對面講分手，我的眼淚會否令他心軟留下。

時至今日，連分手都變成電子化。

說實在，無論任何年代，怎麼分手都是取決於提出那方的想法，除非兩人經常性分開又復合，否則這事情在於雙方來說，按理並沒有所謂的經驗之談。所以嘛，當他單方面想要結束關係時，當他自覺再沒必要配合你時，我們才會驚訝於這個相處良久的戀人竟然陌生得可怕。畢竟，談戀愛用的是一副臉孔，提分手用的又是另一副臉孔，愛與不愛就是那麼顯然易見。

與朋友談起，一個人辭職的態度，與處理分手總有幾分相似。

例如工作不愉快我會果斷裸辭，寧願沉澱過後才慢慢尋找新工作；然而，有些人太害怕失業，會選擇先找到新工作後才離職。情況就如有些人關係不如意便立即分手，卻又有人明知感情變淡了也不願回復單身，不知有心還是無意，他們總要拖拉到下一位勇士出現，才把原先的伴侶攆出困局。

選擇背後，可見的是個人感受和適應力之間的較勁，開不開心固然重要，但空窗期的徬徨，亦非人人承受得來。不同的是，我們可以諒解轉工跳槽，卻永遠無法原諒感情關係裏的不忠誠，移情別戀可不是靠一個月通知就能全身而退，當你選擇無縫接軌，便該做好因果業報的心理準備。

有遇過不斷向你吐苦水，大數公司不是、上司不合、同事不和、薪酬不高、前途不佳，每天都嚷著要辭職，最終竟獲頒10年長期服務獎的人嗎？感情世界亦如是，經常爭吵、嫌棄、懷疑、埋怨、冷戰，每刻都覺得快要捱不下去，然後呢？他們又會安慰自己，再找下個可能更壞，還是忍下去吧！

他們也許是對的，下個或許真的會更壞，但下下個呢？他們怎會知道答案？放棄追求幸福的人，只會說服自己「沒走到離婚那一步，已經比許多人過得好」，就等於茶水間最常聽到那一句「做生不如做熟，反正到哪裏去都會碰到不同問題」。

相反，有些人習慣忍耐，擅長擺出一副配合的樣子，卻將所有想法都憋在心裏，當到達了臨界點，他們便會一下子爆發，無論你怎麼挽留，他都不為所動。你去看看他的座位，會發現他早就開始把私人物品逐點帶走；原來，那些乖順都是假象，他過得並不快樂，他一早經已計劃離開。

所以，有些人你是注定挽留不了，他是鐵了心跟你切割關係。

在公在私，我們也該珍惜那些為了維持長遠關係而樂意主動溝通的對象，相信即使有日他真的想要離開，也會顧及你的感受，盡量不讓局面變得難堪。情場也好，職場也好，我們總是希望好來好去，但願不要待到分手之日，才驚覺自己好像不曾認識這一個人。