作為社恐患者,我從小習慣每次獨自出門都必須戴上耳機,藉著強勁的流行音樂將自己與嘈雜人群分隔開。正因如此,對於碧咸夫婦,我倒是先認識Spice Girls時期的Victoria,也見證著她和碧咸是如何像當時Spice Girls大熱的歌曲一樣《2 become 1》。

所以,在Netflix上看《碧咸傳》的時候,我也是比較關注我兒時偶像的部份。這對匹配至極的夫婦,從來只讓你看見他們閃閃發亮的家庭生活,縱然知道一路走來從不容易,但要他們示弱嗎?好像不太可能。當知道《碧咸傳》裡提及了男方當年的婚外情,彷彿有種如釋重負的感覺,既然婚姻當中最不堪的一段都能夠坦然面對,大概往後再沒甚麼事情能夠考倒他們吧!

婚外情是怎麼發生?當年碧咸被轉會到皇家馬德里時,他一下子要離開家人獨個移居至西班牙,來自四方八面的壓力、各種不適應,再加上與妻子分隔異地,令兩人的隔閡加深。即使從來不被外界看好,但他們都堅持共同進退,然而這樣一別,卻是連他們自己都變成敵對狀態。

It felt like the world was against us, and here’s this thing: We were against each other.

婚外情被揭發後,Victoria沒像大家所想像一般破口大罵,或以通姦為由申請離婚,她只是默默帶著孩子搬到西班牙,與丈夫修補關係,積極挽救婚姻。也許當時誰也在想,有頭有面的Victoria大可不必過得如此委屈,或是站在男性角度,覺得作為美男也好、球星也好,有能力者就是合該配有風流的資格。就算二人有意修補,但兩個如此鮮明獨立的個體,真的能夠跨得過那一個坎嗎?

事實是,碧咸知道這次出軌事故已經傷透了妻子的心,他不忍看見如此萎靡的她;而可以做的,就是奮力去彌補,他們任何一方都沒想過真的要放棄這段婚姻。

全世界都不看好,又如何?他們沒必要向全世界證明甚麼,他們只需要對另一半負責。

《碧咸傳》裡,最有趣的是這對夫婦的小互動,像我這樣資深的辣妹粉絲當然知道Victoria出生於上流家族,但她在鏡頭前卻毫不羞臊地裝窮,訛稱自己和碧咸都是出生於勞動階層,本在門外的丈夫一聽便察覺不對勁,他輕輕推門探頭問妻子:「你爸爸開哪款車子載你上學?」,被逼供的Victoria惟有如實作答:「勞斯萊斯」…… 果然是對可愛的夫妻,這世上是不是就只有碧咸才能把她吃死死?

另一邊廂,Victoria提到懷上三子Cruz時的小故事,她將醫生擬定好入院剖腹生產的日子告知碧咸,他卻表示當日要與兩大女神Jennifer Lopez及Beyonce一同拍攝廣告,大膽發言一出,腹大便便的Victoria當場氣炸。最後,求生欲max的碧咸固然需要更改拍攝檔期,陪伴愛妻生產。是他太白目嗎?就算人前地位超然,但在家裡的碧咸跟大部份丈夫一樣,還是會時常踩雷!

這世上是不是也只有Victoria能把他吃死死?

受多少人的注目,還不及身邊這個人重要。被你吃定,非因我們當中有尊卑之分,而是我願意為你放下身段,正如你也縱容著我的任性,讓我們成為彼此的束縛。

很喜歡這一家人,但願他們一直美滿幸福。