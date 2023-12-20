聖誕節快來了，面對著一堆派對邀請，我腦內首先響起的竟然不是聖誕歌，而是男子組合Error稍早推出的《枱底隧道》。

「誰和誰枱面談天，誰和誰枱底熱戀，愛情百態，有誰怕亂，前後上下兜幾轉」、「只有普通交通在枱面，不過枱底一向很多支線，奇戀怪戀時刻拆毀興建」……

不得不佩服Wyman大師的歌詞很到位，一場飯局、一場派對，表面上是朋友聚會，但只要酒過三巡，大家便開始藏不住了。試試借故弄跌紙巾，再俯身拾回，要是夠眼利的話，說不定可以看穿枱底有多少對秘密情人正在偷偷牽手。

明明我們小時候都在讀一生一世一雙人的童話故事，到底從哪裏開始出了岔子，讓我們的愛情觀走歪脫序？幸運地，我把自己刷新三觀的那幕記住了：猶如卡通片的爆炸情節，「銀芽」一聲，寬厚保守的大門被破開，我終於看到了成人世界的感情關係是怎麼運作！

那些年前，卡拉OK還是很盛行，當時我任職的公司規模不算小，而同事的年紀大部分也是廿歲出頭，每每有人生日或離職，下班後往K房召集自然是最簡單不過；這樣的聚會每星期裏頭至少有一次，同部門的，不同部門的，玩過一兩遍便開始混熟。某一晚，有位不常在公司出沒的兼職同事也來了，我對她的印象是「年輕」、「漂亮」、「長腿」。據說她本來是全職員工，但基於婚後想多點照顧家庭才改任兼職，因此看見她與許多資深同事表現得很熟絡，自然亦不以為然。

流動的座位，身旁每隔一段時間便換了其他人，當我看向剛好坐到對面的女同事時，竟發現她勾著旁邊那位男同事的臂彎。天真爛漫如我，竟傻得問鄰座的人：「哦…XX就是她的丈夫？咦！他不是有女友的嗎？」不用等人回答，剛衝口而出的我已聯想是怎麼一回事。

離開的時候，事情已發展到「嬲字型」，走在中間的她，左邊挽著一位男同事，右手則正和另一位男生十指緊扣，至於有沒有下文，或和哪個有下文，就只有他們才知。

現在回想起來，其實只不過很稀鬆平常的小事，起碼這是枱面上任君觀看的情節，但對於當時還未見過世面的我來說，如此明目張膽的舉動經已很出格。

新世界的大門一旦打開，我發現了更多「有趣」畫面。酒吧的後巷、前後腳往洗手間、假裝分道揚金鑣再約於下個街口會合、在旁人看不見的角度耳鬢廝磨……本來就互有好感？不要浪費，藉著酒精盡情表露自己的情意；不對味嗎？沒關係，醉醒過後自然當成甚麼也沒發生過。

派對背後的風光，要比派對本身精彩得多。

人類的其中一個劣根性，就是喜歡偷，隨之而來是一種刺激感，愈墮落愈快樂。然而，暗地裏我們其實都知道，那些枱底關係，往往是痛苦的起源；你以為可以無痛抽身？無論被撇下、被纏上、被疏遠、被揭發、被威脅…… 結局都只有不歡而散，何苦糾纏？