這一年與你想像中有沒有落差？曾經以為疫情散退，市面會回歸繁榮，然而被困了三年的人兒全都急不及待往外走，有旅行散心的、有北上消費的，反之來香港遊玩的旅客都不再以購物為主要目的，加上股市和樓市不景氣，整體經濟要比先前嚴峻。

每到年末，都有一種想要跟過去這一年好好道別的習慣。

這一年與你想像中有沒有落差？曾經以為疫情散退，市面會回歸繁榮，然而被困了三年的人兒全都急不及待往外走，有旅行散心的、有北上消費的，反之來香港遊玩的旅客都不再以購物為主要目的，加上股市和樓市不景氣，整體經濟要比先前嚴峻。更壞的後果，離不開結業、裁員，即使倖存，工作也不見得輕鬆。

時間告於我們，原來不是把「疫情」這個問題拿掉，一切就能夠回到原點。正如愛情，和新相認的戀人在香港吃喝玩樂多麼快活，誰猜到疫情後相約旅行，過程之中竟然充滿分歧，旅程完結，感情也隨之完結。

許久不見的異地戀人，再次見面時火花還在嗎？抑或雙方習慣了遠距離戀愛，見面後才發現牽腸掛肚的感覺，比起真實觸碰來得更強烈；原來「距離產生美」這個美學概念，某程度上也適用於愛情。

親人朋友，生離死別，各種不同意義上的「走了」，全都叫人不捨。這個年頭，每次說再見，彷彿也帶點許願的意味，希望大家將來真的有機會再見。那些連再見也來不及說的，將情感放在心裡，或許某一天我們真的可以重聚。

想一想，在我身邊還有一堆長時期處於水深火熱之中的父母，一方面每日為著子女的身心、學業、品德操碎了心，另一方面為了確保家庭財政收入穩健，就算工作不順心也敢怒不敢言，想轉工又怕新工作情況更糟，內憂外患，壓力無從宣洩。長此下去，心裡容易積蓄怨言，對夫妻關係亦不太健康。

有說中你的處境嗎？

不要難過，人生本來就難以一帆風順，換個角度，每件事情也可以是一種正面導向，離開錯的人、離開錯的軌道、從錯誤中學習、從難關中變更強，褪變的過程可能難受得要命，但惟有捱過這一段泥濘路，才能夠往正確的方向走。

任何時候，不要忘記感激一路上努力拼著的自己，我不會盲目叫你任何時候保持正能量，但在那些怠倦的日子裡，我們還是可以犒賞自己，不妨賣一杯喜歡的飲料，是珍珠奶茶也好，是手調咖啡也好，默默記著它的味道，然後告訴自己，這個世界不會只得苦澀。

辛苦了！揮別困難重重的一年，抱著否極泰來的信念，即使路上偶有高低起伏，但仍然要相信吸引力法則會給你帶來美好的將來。

Happy New Year, Welcome 2024!!