某個周末，我約了一位朋友在距離她家約5分鐘步程的餐廳吃午飯，看她以一身亮麗打扮到臨，我猜她午飯過後大概是有約會吧！

「沒有啊。你不信邪嗎？要是沒化妝、頭髮凌亂、胡亂穿搭的那天，就有很大機會碰見舊男友，搞不好讓對方誤以為那次分手對我打擊真的很大。」思及此，即使只是來回10分鐘步程，她也不敢冒這個風險。

無聊時我也會幻想，倘若再跟那些許久不見的前度碰面，我該如何反應？假如我們沒對到眼，那是因為他真的沒發現我，抑或是他選擇刻意迴避？又，假如我們對到眼，我應該點頭微笑還是視而不見？請容許我先觀察他在那千分之一秒間的表情變化，才再作出適切反應，可以嗎？

我有想過我們會在宴會場合碰面，我從人堆之中把你一眼認出來，然後我們帶著從容的微笑步向對方。你先開口問道：「還好嗎？」、「尚算不錯，你呢？」、「我很好，你還在中環上班嗎？」、「對呀，仍舊是那家公司。」、「我公司也在中環，不如改天約你吃午飯。」、「無問題，我電話號碼沒變，再聯絡吧！」謝謝你配合演出，希望緣份真的給我們留下了尾巴。

以上情節純屬幻想。事實是，這些不期而遇，偶然也會在現實之中發生。無論事前預想過多少遍，到真正碰面時，可能又是另一個故事……

Scenario 1

商場升降機門緩緩打開，曾經朝思暮想的你就站在正中間位置，我本能地向你微笑，你也隨之跟我點點頭。升降機門持續開啟，原來你的新女友正站在你的右手邊。其他人挪開身子騰出空間讓我站到你的左側，結果我們就以這尷尬的姿態渡過了人生中最漫長的10秒。當升降機門再次打開，我沒有理會自己本來要往哪個樓層，便頭也不回拼命向前走，直至走到一個嗅不到你氣息的地方。

Scenario 2

行人路上，有位陌生男子突然上前拍拍我的肩膊，並直呼我的中文全名。正狐疑到底被哪家機構盜取了個人資料時，他也報上了自己的名字。抬頭一看，我印象中這名字的主人明明是個帥氣、健碩、整潔的俊男，甚至讓我慶幸年輕時能夠擁跟他有過這麼一段情緣；然而，眼前的他頭髮稀疏斑白，挺著啤酒肚，比實際年齡彷彿老了十歲，「不認得我嗎？也難怪，你認識那個XXX被我吃掉了，如今已長在我肚子裏，哈！」他笑著說。

曾經，我很喜歡他的幽默，但這一刻對他的印象，就如他的外貌變化一樣，只剩下了淺薄的輪廓。

Scenario 3

餐廳內，我正和伴侶用膳，他和妻兒剛被侍應帶到我的鄰桌，即使我們沒有正眼看向對方，但彼此都已察覺到空氣裏的異常。我們忽然有種各不相干的默契，明白「不相認」可以省卻了過後跟另一半解釋的煩惱。臨行前，我們用一個眼色道別。

留戀的、深刻的、淡然的，無論用任何一種方式重遇，大概都是為了再次印證我們的緣份已盡。最痛的時間已經早早過去，「釋懷」是我此刻唯一能為你做的事，願往後各自安好。