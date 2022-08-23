長江流域四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西、貴州、江蘇、陝西等9省市受旱，可能會影響今年的秋收，農作物的供應。歐洲包括英國、德國、西班牙和義大利等國，也遇上了500年來的大旱，多瑙河畔（Danube River）驚見沉在海底多時二戰時期德國的船骸，同樣地衝擊了農田和畜牧業，甚至漁獲。

中午的太陽仍是那麼的燙熱，沒有冷氣的廚房如同蒸爐。八月的第四周，立秋過後，中秋節將來，依舊不見秋涼感。「今天還是叫外帶嗎？」下班回家，堅持吃健康家常菜的媽媽，突然這麼的說。「今天真的太熱了，不想煮飯了。」明白的，這麼熱的廚房，就算多愛做菜的，也想休息一下吧。

午後雷陣雨過後，下班的時候，走在路上，四周稍稍降溫。可是呢，最近雨量變少了。「這兩三年，都沒有放過颱風假了。」氣候變遷下，颱風總遲遲不進來台灣（香港都來了好幾個颱風了），導致基隆、宜蘭部分地區出現供水吃緊的狀況。假如再這樣下去，又要陷入水荒的危機嗎？進一步影響了稻米和農作物的收成嗎？（據說本周二、三，颱風「馬鞍」將會生成，有望接近並帶來雨水）。

誰會喜歡邊喝熱湯，邊流汗的呢？過熱的天氣，令人感到不舒服，連帶對熱騰騰的食物，都失了興趣。加上，火燙的環境，教人納悶不安，心情變糟，影響了食慾。這個時候，涼浸浸（涼快、低溫的意思）的… 一盤小菜冷盤、一口涼拌菜、一杯夏日特飲… 直入脾胃，確是消暑透心涼呀～

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