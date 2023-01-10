每天早上的上班時間，每周的例會日期，每月各種費用的繳款日……天天忙碌工作，每日為口奔馳，追趕著不同的死線。下周三就是主任級會議，眼前看見的，腦袋中盤算的，不是1月5日，2023年來到的第5日，而是如何計算利用這數天的時間，好好預備將要在會議中報告的資料。

等到開會日到來，該報告的都報告完畢，以為可以鬆一口了嗎？十日後，是計畫書的遞交截止日期。才從會議室出來，轉身走進茶水室去，弄一杯濃濃的美式，趕緊回到座位上，提起幹勁在筆電前，拼命咔咔噠噠的打起字來。眼前看見的，腦袋中思考的，不是1月15日，2023年快過去了十五天，而是桌面上一疊資料，和那計劃書的內容。

好不好容易趕到最後一刻，把計畫書送了出去，終於可以休息一下了嗎？對不起，各國邊境鬆綁下，農曆年過後，被公司委派前往海外出席一個重要的會議，想一想會議要預備的資料還沒有弄好，想一想行李動也沒動，咬著在公司大樓下的小吃店買回來的三明治，再次動了起來，埋頭苦幹，不知不覺，來到1月20日，2023年過了二十天。

然後，時光匆匆，一月過去，八月過去……2023年過去，2024年過去……一生過去。