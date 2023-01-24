年初一至三，家裏總是忙得團團轉。不是親朋好友來我家拜年，就是我們家出門向長輩拜賀新年。小時候，最期待的莫過於從大人手上，拿到的紅包、利是錢。「要快高長大喔～」 阿姨笑咪咪的，向著我這麼的說。九歲那年的我，是多麼的渴望可以站在大合照的最後一排（合照多按身高來安排位次的，愈高愈是站在後排）。

生日要吃蛋糕，結婚時切蛋糕，新年努力的在蒸榚。椰汁年糕、馬蹄糕、芋頭糕、到蘿蔔糕，香港的年糕各式各樣，滿足著新年的味蕾。廣東的蘿蔔糕，不只有蘿蔔和在來米粉，還加入了多種臘味（臘腸和臘肉等），蒸來香甜，煎來紮實。台式蘿蔔糕，相對的清純，簡單地用上了白蘿蔔絲和在來米，蒸成軟軟綿綿的年糕，讓清甜的蘿蔔味直攻味蕾，驚艷舌尖。

密密麻麻的大樓，是都市森林的一大特色。住在中低樓層的，跟住在高樓層，能鳥瞰城市面貎的，固然看到的風景很不一樣。可是，遇上大停電的時候，愈是住在高樓層的，別說爬樓梯上去，十分吃力，即便只是從高樓層走路下來，沒想到，狹窄的梯楷，大腿的肌肉頓時給鍛鍊得「哀哀叫」，痠痛了好幾天。

拜年要吃年糕，拜神要放著發榚，過年時節吃的，還有黑糖糕。其實它是滿普遍的糕點，不一定要等到農曆年前後，才有的吃。偶而，走在大街上，走進菜市場中，也可以看見那蒸氣騰騰的㰙子，正在販賣著各式蒸糕，包括黑糖糕的攤販。跟蘿蔔糕不太一樣，黑糖糕屬發糕的一種，新春時候吃它，有著發財好運來的意思。坦白說，黑糖糕的食材和做法簡單，很適合年前還在忙碌的朋友做的年糕，大家不妨試試看喔。

在兔年到來的一刻，祝願小朋友們，快高長大！大朋友們，步步高陞！

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