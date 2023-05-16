「近來有一些煩惱的事，教我忍不住狂在吸。」 對桌的朋友A，邊跟我說話，邊吞雲吐霧的。看著他菸接菸的，平常不太會吸菸的他，今天真的抽得有點狂。看著那呼出來，一圈又一圈的煙，彷彿能一併地，把心裏的煩惱事，隨風而送走。假如一切煩人的事情，真的能隨那吐出來的煙霧而散，這有多好呢？！

「這麼晚了，你在開車喔？！」 深夜時分，大多數的人，不是在睡覺，就是在家中休息。相較於白天，這個時候，馬路上的車輛少得很，路況順暢得多。為生意而憂心忡忡的朋友B，一個人開著心愛的車，跑過一圈又一圈。期望可以利用時速，換取一下子的安靜。一個人待著，好好思考的空間。

「在做菜嗎？ 不是剛剛吃過飯了嗎？」 接二連三發生了很多事，處理一輪又一輪。在心力交碎的一刻，朋友C走進廚房，拿起菜刀，用力的切下去。一下子，薑片變成了絲；紅蘿蔔，也變成絲。全神貫注地，低著頭，目不移視的，默默地把所有食材切成絲。「這樣可以分散注意力，幫忙減壓一下下啦。」 朋友C邊解釋邊細心地切著。

註：吸菸對身體無益，駕駛要注意安全，做菜切東西時也要小心點喔～