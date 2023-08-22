晚飯過後，時間尚早；不急著回家，漫步於城中。從餐廳走回家，大約需要30分鐘。以往六、七月份的時候，走不到10分鐘，馬上汗如泉水湧。今天，八月中後的晚上，沿路慢走，微風吹送，有意想不到的清涼。「是立秋過後的原因？」 心裏不禁的想。

你是否都這樣的呢？小時候不喜歡吃苦瓜。只要看見它的出現，不是撒嬌地嚷著媽媽多煮一碗泡麵給我，就是努力地把它地從盤中菜中夾出來。如是者，一天一天的過去，到來某年某月某日，突然不再討厭苦瓜了。難度，這就是苦瓜，又名「半百瓜」或「半生瓜」的魅力嗎？

冒天仙座流星雨之名，走上公寓大樓的屋頂。試圖在大台北光亮的夜空中，找上據說一小時多達百顆的流星。一個人待在屋頂擔天望星，托流星雨群之福，天氣尚好，天上雲不多，顯得滿天星星特別的多。「這裏要比待在家裏涼爽多了。」 是夜的清風，彷彿再次提示，秋天正緩慢地走來。

不要以為苦瓜只屬於盛夏。中醫相信立秋過後，宜吃些苦味食物，以降熱天的邪氣。因為苦瓜素（momorclicine），苦瓜有著別的瓜果沒有的獨特甘苦味。不太習慣它的苦味的話，可以選苦味清淡的白苦瓜，不管用來煮湯，還是清炒，適量的食用，都是立秋後養生之道。

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