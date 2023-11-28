一個杯麵，等於三分鐘。一盤蛋糕，弄了四十五分鐘。手機備份，花上一小時。飛往日本的航班，需時五小時……走呀走呀，時間就這麼的，在一點一滴之間溜走了。生活匆匆，忽然之間，一周過去，三個月已經跑走了。日落日去，月上月下，周而復始的，一來一往，營營役役，走過了365天。

十年樹木，百年樹人。匆匆歲月之中，偏偏有些東西，要用時間養成的。不說樹，不說人，光說老媽那鍋煲湯，沒有十小時，也要用上五小時。就連一杯好喝的咖啡，也得用上好幾分鐘，才能泡得成。抬頭看看半空閃爍的星星，不也是用上百萬光年的時間，才來到我們眼前的嗎？！

6：00，不忍白天過太快，趁周末提早起床看著太陽東升。然後，泡杯熱騰騰的咖啡，做了計劃已久但一直沒有辦到的一小時早操。8：00，走進廚房，弄了一份很豐盛的早餐，細細品嚐。10：00，把堆積了一星期的髒衣服放洗衣機裏洗。趕及中午，太陽正盛時，拿到晾衫架上曬……看一本書，看一齣電影，好好懷抱時間，默默感受時間的流動……原來，時間不一定是匆匆的。

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