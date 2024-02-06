「撈起撈起」，「乾杯乾杯」...… 春節尾牙餐桌上，員工的呼喊聲，此起彼落，好不熱鬧。夜市常見的攤販有「撈金魚」，去魚塭捉魚就叫「撈魚」，甚至成語中的「大海撈針」也用了「撈」這個字。這裏說的「撈」，指的是從液體中取出東西這組動作。而過年時高喊「撈起」的「撈」，則有將食材混合在一起的意思。

撈起，這賀年食品，有說是從廣東番禺、順德等傳入，亦有說它來自東南亞。無論來自何方，由於吃的時候，需要先舉起筷子，把盤中所有備好的食材和醬汁，均勻地撈拌（混合）在一起，於是，這個不停地撈拌食材的動作，甚有「愈撈愈旺」和「風生水起」，賺翻天之好意頭，深受想在業績衝一波的上班族和老闆們所歡迎。

最初撈起的食材，以魚生、生菜絲、西芹絲、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、薑絲和花生粒等為主。走肉朋友，想在過年前後好來「撈起」一番，可以把魚生拿掉，改用自己喜愛的蔬菜食材。只要色彩配搭得宜，有紅有黃有白有綠；配以滋味濃郁的醬汁，撈拌起來，自必喜氣洋洋好過年。

花開富貴（蓮藕紅蘿蔔絲豆腐條撈）（2人份）

時間：30分鐘

材料：

蓮藕 1節／板豆腐 1磚／新鮮香菇 10顆／紅色燈籠椒（甜椒）1個／紅蘿蔔 半個／新鮮羅勒葉 1束／薑 4片／青葱 1條（把）

調味：

豉油（醬油） 3湯匙／鹽 1茶匙／糖 1.5湯匙／烏醋 2湯匙／黃薑粉（薑黃粉）半湯匙／日式芥茉 半茶匙／麻油 2湯匙／白胡椒粉 半茶匙／白芝麻 1湯匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／湯匙／茶匙／平底易潔鑊（不沾平底鍋）／鑊（鍋）鏟／筷子／廚房紙巾／碟

步驟：

1. 將板豆腐切成厚片，然後用廚房紙巾將板豆腐多餘的水份吸走（如圖）。

2. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾平底鍋），倒入2湯匙的食油，放上步驟1，將其煎至金黃色。

3. 放涼步驟2，切成條，待用。

4. 清洗乾淨紅色燈籠椒（甜椒），挖走蒂和籽，切半。

5. 以中火預熱平底易潔鑊，倒入2湯匙的食油，放入步驟4，煎至金黃色（如圖）。

6. 放涼步驟5後，切成條，待用。

7. 把新鮮香菇切成片（如圖），放入平底易潔鑊上，以中火炒3分鐘，待用。

8. 刨走蓮藕的皮後，洗乾淨，切成片，再切半。然後放在已預熱的入平底易潔鑊上，加1湯匙的食油，以中火炒5分鐘（適時加入約1湯匙的清水），待用。

9. 刨去紅蘿蔔的皮，沖洗乾淨，切成絲（如圖），待用。

10. 洗乾淨薑塊，刨去皮，切成絲（如圖），待用。

11. 清洗青葱後，切去根部，切成粒粒（米），待用。

12. 摘出新鮮羅勒（九層塔）的葉（如圖）。徹底清洗後，瀝乾水，待用。

13. 先將步驟3和6間隔地鋪在碟上，排成圓形。然後，逐層疊上步驟7、8、9、10、11和12，排成圓形。

14. 最後，將所有調味料和1湯匙的食油混成醬汁。吃時，倒入醬汁，把所有食材撈拌均勻，便成。

筆記：

1. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

2. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

5. 青葱有提升免大力的槲皮素。

6. 羅勒（九層塔）有可加強免疫力的維生素Ａ和Ｃ。

7. 薑有預防感冒，提升免疫力的薑辣素、膳食纖維、鉀、維生素A、E、B群及C。

8. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。