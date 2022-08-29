上次與大家提到防曬產品的分類，選購和使用時的注意事項，不知道大家有乖乖的每天使用防曬產品嗎？今集想和大家淺談一下何謂「光敏感」。

「光敏感」顧名思義就是皮膚在紫外線辐射（ultraviolet radiation, UVR）或可見光下暴露後出現一連串皮膚敏感反應，臨床症狀包括皮膚感到灼熱、疼痛、泛紅、出紅疹、出水泡等等。光敏感可以細分為「後天自發性日光性皮膚炎」、「外源性光感性皮膚炎」和「日光加劇惡化皮膚炎」。

外源性光感性皮膚炎

「外源性光感性皮膚炎」是由於外來的食物或藥物增加皮膚對光的敏感度，當中可分為「光毒性」和「光敏性」 ；兩種反應差別在於臨床症狀及成因的不同 ：光毒性

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哪些藥物、食物會導致「光敏感」？

某些藥物也會導致光敏感，常見藥物包括 NSAIDS （非類固醇類消炎止痛藥）、抗生素（tetracycline, quinolones）、某些降血壓藥（hydrochlorothiazide, amlodipine, nifedipine）、某些抗抑鬱藥( escitalopram, fluoxetine, sertraline) 等等。如有使用這類藥物，便要多加注意防曬， 避免將皮膚暴露在猛烈陽光下。由於光敏感主要是由 UVA 所引起，挑選防曬用品時需注意是否對於 UVA 有防護作用。

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有些常用於治療皮膚病的外用藥膏也具光敏性，包括治療暗瘡所用的外用A酸藥膏、用於美白淡斑的對苯二酚等等。 患者必須根據醫生的指示於晚間使用該藥物並於日間塗上適量防曬。

除了藥物外，也要留意光敏感食物，例如： 葡萄柚、九層塔、芹菜、芫荽、莧菜、紅蘿蔔、薯仔、菠菜、韭菜等等。不過，進食光敏食物令皮膚出現光敏感的情況較少見，因為一般要吃很大量才會有問題。

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植物日光性皮膚炎

另一個比較特別的例子是「植物日光性皮膚炎（phytophotodermatitis）」，是比較常見於夏天的皮膚狀況。植物日光性皮膚炎的原因是有些植物的汁液含有感光物質呋喃香豆素（furocoumarin），當皮膚接觸到此感光物質，接著又曝曬到陽光時所引起的「光毒性反應」，就會導致皮膚發炎、紅腫、甚至起水泡，最後會形成黑色素沉澱。 很多患者在發病時也不以為意, 到雙手無故地長出黑斑，細問下行山時雙手曾接觸植物的汁液，才發現曾患上植物日光性皮膚炎而 導致明顯的色素沉著，最終需要以激光治療的方法去除黑印。

至於「日光加劇惡化皮膚炎」，是指某些皮膚病會因紫外光照射而誘發或惡化，當中包括紅斑狼瘡症、皮肌炎、玫瑰痊瘡等等。如果有這類皮膚病，記得要特別注意防曬！

陳婉晴醫生

香港大學內外全科醫學士、卡迪夫大學實用皮膚學碩士、卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑、香港家庭醫學院院士、澳洲皇家全科醫學院院士、香港中文大學內科醫學文憑