超市裏頭買到的果汁飲品，是很大伏位。我們都知汽水如可樂無益，想喝無問題，我有時也會來一罐，但至少會知道自己正在把無益成份放進身體裏面。果汁飲品卻仍是很多人誤以為健康的選擇，那是看上去最貌似健康但實質也甚邪惡的商品。

（圖片來源：Unsplash）

首先，有分清果汁飲品（juice drink）和果汁（Juice）之不同。前者是只含三分一的果汁成分，其餘的材料只是添加糖水及添加劑而已。若標籤是 “juice drink” “fruit drink” “beverage” “fruit-flavoured” 又或有 ‘ade”（如”lemonade”），那只是一堆糖水和有水果味道再加添加劑的飲品而已，邪惡指數不亞於汽水。

很多人以為放棄果汁飲品這等邪惡之物，改喝市面上售賣的果汁可以了吧？！人家話明果汁（Juice）是百份百純果汁成分嘛！我是果汁飲品（juice drink）和果汁（Juice）兩者皆不喝的。首先，即使是果汁，其含糖成分相當之高。一杯八安士的鮮榨橙汁含八茶匙糖，若日日早餐飲杯先鮮榨橙汁，以為很健康，其實加速脂肪積聚兼增加糖尿病風險。若鮮榨橙汁已是這樣，那些在超市裏售賣的盒裝和支裝 “鮮榨橙汁”更是一大伏位: （1）維他命C是很容易大量流失的水溶性養分，一個新鮮水果切開放幾小時，其維他命C已開始流失，更何況放了好幾天或星期的盒裝和支裝的 “鮮榨” 果汁？又，有些商人還會在盒裝和支裝 “鮮榨橙汁”裏頭放入 Ethyl butyrate（丁酸乙酯），它是加工橙汁中增味劑的關鍵成分，但看名已知，是化學物質。

（圖片來源：Unsplash）

又，鮮榨果汁會把水果纖維去掉（果汁飲品更不在話下），但其實是水果裏頭的纖維，才是對人體腸道最有益的物質，而且纖維也會減慢身體對果糖的吸收，可以穩定我們體內血糖的此平。與其飲果汁飲品（juice drink）和果汁（Juice），不如乾脆吃一個完整的水果，舉例: 一個紅蘋果，比鮮榨蘋果汁多10倍纖維。