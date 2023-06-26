莎士比亞在名著的《Macbeth》裏這樣形容睡眠: “ Sleep, the main course in life's feast, and the most nourishing”（睡眠，是生命饗宴中最滋補的主菜）。 我們有三分之一的人生是睡覺的，顯示在上天的設計裏，睡眠是重要的。長期失眠已證實會增加高血壓、心臟病、糖尿病和癌症風險。大量研究已證實每晚睡眠時間少過4小時，有極高風險容易患上憂鬱症。另有研究已發現，長期睡眠不足的人，與路易體認知障礙（Lewy body dementia）有關連。

但都市人都容易睡眠失調。在美國，統計發現，有5,000萬至7,000萬美國人長期睡眠失調。中文大學在2020年亦做了一項調查指出，近7成港人有失眠問題，主因是工作及學業壓力。若持續地出現以下情況，就是患有失眠：

-難以入睡

-入睡後易醒

-一晚醒來幾次

-很早／半夜醒來就再不能入睡

-睡醒後仍覺很累

大家可以留意一下身邊失眠的朋友，通常他們都有以下特徵：（1）工作壓力大；（2）腦袋停不了；和（3）對自己高要求。失眠的問題，其實是皮質醇過高（high cortisol）的問題。皮質醇屬於腎上腺分泌的腎上腺皮質激素之中的糖皮質激素，當我們身體啟動了 “fight or flight”（打仗或逃跑）的模式時，腎上腺就會分泌皮質醇，故皮質醇亦稱為「壓力荷爾蒙」。

正常來說，白天時段皮質醇是高的，因為它用來讓我們應付困難、應付壓力，幫助我們提神、集中專注力和提升能量。理論上，到傍晚和晚上，皮質醇的分泌開始減少，令身體進入準備休息的狀態，皮質醇下降就輪到褪黑激素（melatonin）開始分泌。褪黑激素是由大腦內松果體生成的荷爾蒙，是人類睡覺時必要的睡眠荷爾蒙。

理論上，一個健康的身體，就是會把這兩種荷爾蒙調節得好的：白天分泌皮質醇，晚上皮質醇退位，褪黑激素運作。用交感神經的述語去瞄述，就是：白天交感神經旺盛（「交感神經」一啟動，會令肌肉變得緊繃、心跳加快、精神亢奮狀態，令人精神）；晚上則是「副交感神經」開始工作，令肌肉放鬆、血管擴張，令身體處於鬆弛安靜狀態。但理論歸理論，實際上，生活繁忙、工作壓力大的都市人往往在入夜的時候，仍然需要工作或腦袋還是不自主地轉，換句話說，還是處於皮質醇高企、交感神經活躍的狀態，褪黑激素和副交感神經長期苦無用武之地，再用中醫角度去講解，這種身體狀況就是陰虛、心火盛和肝陽上亢。

了解到失眠是因那裏出問題，就能有針對性的方向去改善。換句話説，要解決失眠的問題，就是要解決皮質醇、褪黑激素、正副交感神經失調，即陰虛的問題。有些朋友問：市面上有售賣褪黑激素（melatonin）的補充劑，究竟應否服用去改善失眠呢? 下回再探討。