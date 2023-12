膝頭痛是很多中年朋友經歷過的情況。曾幾何時,Glucosamine(葡萄糖胺)是非常流行的補充品。有些西醫也會開葡萄糖胺給關節痛的病人服用。舉例,2010年有學術期刊Australian Family Physician 第39期刊登了一篇硏究名為 Complementary medicine in general practice - a national survey of GP attitudes and knowledge,報告了當時在澳洲,有85.2% 的西醫和94.7% 的藥劑師推薦病人服食葡萄糖胺補充品。

隨著時間過去,開始有人發問:若果葡萄糖胺真的有效,為何還有那麼多人受膝頭關節疼痛之苦?後來的研究陸續發現,單項葡萄糖胺不足奏效。即使後來有人提倡Glucosamine(葡萄糖胺)加上Chondroitin(軟骨素),成效其實也不顯著:

2018年,Dietary supplements for treating osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis研究報告總結:葡萄糖胺加軟骨素只能輕微减少關節痛楚,研究人員到最後直接說,那種輕微的程度,甚至不知有否意義。

2022年,內地一班醫護學者在這篇研究報告上 “Efficacy and safety of the combination of glucosamine and chondroitin for knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis”寫道:找不到可信證明證實,葡萄糖胺加上軟骨素對膝頭痛有顯著效用。

在2016年刊登的一個名為“Combined treatment with chondroitin sulfate and glucosamine sulfate shows no superiority over placebo for reduction of joint pain and functional impairment in patients with knee osteoarthritis”的研究甚至顯示,在實驗當中,把硫酸軟骨素(chondroitin sulfate)和 葡萄糖胺硫酸鹽(glucosamine sulfate)一併服用的那一組,出現的疼痛病徵竟比服用安慰劑的那一組多,研究亦因此要中斷。

市面上現有很多葡萄糖胺和軟骨素的產品,讀者若堅持購買試試時要留意,若服用了三個月也沒效,那說明,産品其實幫不到手,那就無謂再繼續。有不少臨床研究報告指出,葡萄糖胺加軟骨素有可能會引致胃灼熱、腹瀉、頭痛、困倦嗜睡和過敏。又,正在服用薄血藥如Warfarin(華法林)的朋友不應服用軟骨素,那會增加流血不止的風險。下一期再介紹一個已證實比葡萄糖胺和軟骨素舒緩膝頭痛更有效的方法。