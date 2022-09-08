又是九月初開學的日子了！經過兩年的疫情，各級學校都要應付不同的挑戰。莘莘學子充滿期待可以見到老師和同學，可以有某程度上的常規校園生活。

在大學工作的甲說：「校園滿是年靑的面孔，大學生們『享用』了兩年的網課，現在都不想『較腳』（即逃學不上課），都想見見教授的真身和感受一下大學上數百人一課的生活。更何況面授不知可以維持多久，大家都擔心疫情變化時安排又要改變，所以更珍惜這機會啊！」

在中學上課的學生說：「已經太習慣大家都是口罩先生口罩小姐，大家好像只認識半個面孔，好像彼此之間有一種隔膜，一種自我保護。我開始覺得沒有口罩就像失去安全感，太過袒蕩。我和輔導老師分享這個感覺時，他們也說這是輔導界的觀察，所以我們要學習透過面對面的溝通分擔分享，用心交流，這才可以衝破這些心理關口。」

《以家人之名》劇照

有學生的家長說：「今年的暑假特別短，好像沒有明顯地分開這兩個學年。以前可以完成一年，然後來一個家庭旅行活動，慶祝一年完成，迎接另一年的來臨。但是，今年就有一個應接不暇的感覺。我們覺得老師更辛苦，好像沒有休息透透氣，就要進入另一年的辛勞！」

話雖如此，看著學生們朝氣勃勃地踏進校園，對校園每個角落的好奇，和同學們跑跑跳跳，眼睛望著老師時那種求學的態度，又再次感到「校園生活」是如何珍貴的人生經驗，竟然是如此難能可貴的！