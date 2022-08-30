完事後，她手機過數付款，他有點為難。

「怎麼？不是這個價錢？」她抹著汗問。

「不是，想想公事而已。」他微笑。

「不是說好了開房不想公事？別想，公司事留在公司再想。」

他倆不是情侶，是上司下屬關係，更不是炮友，純粹金錢交易的性服務，她是顧客。

她和老公感情要好，婚姻生活近乎完美，就只是沒有親密關係。老公工作至上，平日最親密舉動可能只是出門前一個輕吻，或在街上拖拖手。

她知道老公偶爾會躲在浴室和「五姑娘」開心，就是沒時間和她「大龍鳳」一下。「五姑娘」只需數分鐘，「大龍鳳」太花時，老公只想簡短紓發，根本沒精神氣力和她那個。但了解還了解，需要還需要，她仍然想要。

閨密間茶聚，每每談到男人經，她只可以搬出陳年舊事當新鮮事，假裝如魚得水，其實乾過沙漠。沒理想和鹹魚有甚麼分別？沒性生活，她自覺已是一條鹹魚。

這條鹹魚某天趕往會議室開會，看見男下屬仍在辦公桌前發呆，走過去提醒之際，發現他在辦公桌下掏出小玩意自拍。她腦袋突然清空不懂反應，秒間冷靜過來慢慢靠過去。他迷頭迷腦沒有發現她，把短片發到社交平台。

「呀！」她突然出現，嚇得他把電話掉到桌上，「這這……這……」

「Onlyfans？」她瞪大眼，他把短片發到收費社交平台，「你用這些賺錢？」

「我我……」給上司發現，他不知所措，「最近有點手緊，惟有——」

「同事私事我不管，但不要在公司幹這種事。」

他滿面通紅收起電話，大家假裝沒事發生開會去。

「可以把你 Onlyfans 連結給我嗎？放心，以私人身分問。」她無法專心開會，會議後發短訊給他。

「我會把賬號刪除的了，對不起。」他秒速回覆。

「別誤會，真的純私人身分問，我想付費給你。」

他嚇了一跳，想了又想，的確急需要錢，自己的訂戶人數不多，難得有進賬不心動才怪；再者說到底她是上司，不迎合她萬一公報私仇怎算？

他身材不怎樣出色，也沒有大膽內容，極其量只是野外露出，難怪訂戶人數少得可憐。或許久旱逢甘露，沙灘中的鹹魚經已如沐春風，手機屏幕下了一場微雨。

「反正踏出第一步，何不豁出去？我要加碼服務。」然後輸入一個銀碼看他反應。

「感覺像做『鴨』，怪怪的。」銀碼不算可觀，但比他靠訂戶賺的多。

「有甚麼分別，全相都給人看了，酒店房租算我的。」

一買一賣，假如可以彌補婚姻無法填補的一小塊，接近完美的生活有何不妥？雖然道德上有點那個……她惟有催眠自己，每次光顧都不看男同事的臉，儘量幻想壓著她的仍然是自己老公。

愈做愈感不安，她成了他的熟客。錢是賺到了，但感覺不對勁，他老公發現怎算？她反面不認人可能連工也沒了。有些事和陌生人做比較好，現在不知怎收科。