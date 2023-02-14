她是個喜歡新奇刺激的人，情人節如果又是送花晚餐小禮物開房，她會直接扣分下年請早。

「今年情人節想怎樣過？」第一年和她過情人節，他忍不住問。

「新奇刺激一次過滿足所有願望，」她鬆鬆肩，「滿意的話，酒店房租我來。」

「我想打野戰！」他也不個循規蹈矩的人，和她第一次約會看電影，他們在戲院做了些很不道德的事。

情人節那天，她悉心打扮，幾乎把最貴的新衣都掛上身，手袋也選了個最貴氣的。他沒有送花，上午請速遞送上「野戰套裝」到她公司，包括支裝蒸餾水、紙巾、潤滑劑和安全套；當中還有一張字條，列出幾項指令及說明，要求她跟著做就，今晚一起度過最新奇刺激的情人節。

下午五時四十五分，她跑到洗手間補妝，本打算六時正立即下班，誰知五時五十八分給老闆叫住——開會！心裡唸出比長恨歌更長的咀咒，老闆已婚多年，看來已忘記人世間還有情人節。

幸運地，只是遲了半小時，急急跑到大堂，再看一眼他今早的字條。

「不要作聲，」一陌生男生突然在後面響起，腰間被不明物體頂著，「我有刀，跟我上車。」她記得字條第一行這樣寫：「請跟隨我派來的邱比特步伐走」，她乖乖的照做。

「上車！」走到街角，泊了一輛灰色私家車。第二行是「南瓜車載你到皇宮」，南瓜車怎麼會是灰色？

「不太貼題。」她笑問。

「別作聲！上車！」男人粗魯推她上車，她喜歡被征服的感覺，反而覺得興奮。正當陶醉萬分之際，男人突然給她套上眼罩，用粗繩把她反綁雙手——實在太刺激，第三行是「女皇稍安無躁好好享受」，女皇？SM 女皇？果然沒交錯男友，太瘋狂了。

男人到底帶她去了哪裡？不大清楚，應該不會太遠，可能只是附近山邊，原來皇宮就是山邊，他真的打算打野戰。男人後來開車走了，獨剩她在路邊等了又等，男主角遲遲未出現。

另一邊廂，在沙灘架起帳篷，預備了情人大餐等候她的女皇。他光顧派對公司的情人節套餐，有專人接她下班，開名車接她到目的地。車廂寬敞設足部按摩機，邊享受按摩邊喝香檳。

等了又等，始終等不到女皇，最震驚是收到派對公司電話，仍然等不到她下班。打電話給她，電話關掉，發生甚麼事？

不知過了多久，有人在山邊發現被反綁的她，手機手袋被偷，信用卡被盜用——她被人打劫……是因為今天盛裝過頭招賊人看上？這個情人節真夠新奇刺激，好不好玩，見仁見智。