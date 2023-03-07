「完成後有沒有加幾粒粗鹽？」她為他弄了炒飯作午餐，女同事走過來八卦，「吃炒飯，他喜歡灑幾粒粗鹽。」

「真的？」女同事比她更清楚自己男友喜好，「你怎知道？」

「我和他做了十年同事，怎會不知道他喜好？」女同事若無其事，在茶水間斟水。

「難怪⋯⋯」入職兩個月，拍拖才不足一個月，一些細節未及十年同事清楚，「很特別的喜好，你們很熟稔？」

「嗯，」女同事點點頭微笑，「聽說你們剛開始不久，我可以做你軍師，哈哈。」

這天以後，她和女同事愈來愈熟稔，話題總是圍繞著他。

「會不會太誇張？」今天，她在茶水間和女同事邊滑手機邊閒聊，「胸超大。」

「林襄！最近很火，他最喜歡這類型。」女同事連他喜歡哪類女星也一清二楚。

「糟糕，我只是她的十份一⋯⋯」

「我跟你不相伯仲。」二人笑翻天，「你們還沒那個？」

「這個⋯⋯」她面額火速紅起來，微微點頭。

「他一張嘴很下流——」

「呀？」這方面也瞭如指掌？到底他們甚麼關係？

「別誤會，哪個男人在床上是正經人？」女同事失笑，「正經的都是裝出來，他們最想我們變女優，沒底線最好。」

回想上次時鐘酒店床上，他從她的嘴開始吻，到頸、肩膀、胸、腰、肚臍⋯⋯一直吻到腳尖，不該吻的地方都吻了，男人都會這樣？幾個前度也沒有像他吻得這麼深，女同事會讀心的嗎？

「提提你，他很討厭女生穿瑜珈上街，你竟然上班也穿。」

「你上星期明明也穿瑜珈褲回來。」男同事突然彈出。

「那天下班後趕著上瑜珈班，時間緊迫才這樣穿。」女同事沒好氣走了。

「不要理她，煩死人。」男同事背著她泡咖啡。

「她對我男友很了解。」

「當然，」男同事提著咖啡轉身過來，「她是你男友前度。」

她瞪大眼屏住呼吸，難道連床上喜好也一清二楚。

「這種人超煩，分了手還對前度的現任及朋友意見多多，她最近老是纏著你。」

「是啊⋯⋯你很討厭她？」

「討厭死，」男同事喝一口咖啡，「她也是我前度嘛，」她眼球差點滑到地上，「放心，你男友不會和她藕斷絲連，沒男人受得住。」

她幽幽的「哦」了一聲，這陣子，竟然和男友的前度天天分享男友大小事，太詭異了。分了手還指指點點，這是甚麼心態？