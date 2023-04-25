上班途中，他一直耿耿於懷昨晚的事。昨天晚飯後回家，百無聊賴用手機約炮軟件成功邀約，急急跑到時鐘酒店「開餐」。他有自知之明，事前強調自己不是重炮手，屬小巧花式型。應約的女生也沒異議，享受了一夜霧水情緣。

以為大家都得到滿足，勇敢地交換 IG，結果回家途中滑手機，女生竟發了個語帶相關限時動態，寫上「剛剛像吃通粉一樣，不夠飽。」

「牙籤仔」己經夠侮辱，「通粉男」也不見得光彩。已經事先聲明，何必「(口趙)完唱」？自信心跌到新底，回到公司如常先到洗手間，隱約聽到兩個女同事竊竊細語，內容是甜美的粉紅色。

「快受不住，幾乎隔天便來找我，真的很痛。」近日和老外男友同居的邪花女同事，低聲分享她的近況。

「這個我明……」新婚不久的女同事身同感受點頭。

「最討厭是男友很開心，他說最爱聽到女生叫痛。」邪花噴一口氣。

「對呀！」新婚女同事瞪大眼大大力點頭，「男人真的很變態！」

他膀胱的容量有限，想聽下去也不行，急急閃到洗手間解決。折返放慢腳步，屏住呼吸偷聽下半場。

「不行，雖然這方面我需求很大，但太大我不愛，」邪花失笑，「我還是喜歡細細條。」

「可遇不可求。」

「再給我遇上的話，我絕不會放過！」

突然人生滿希望，時間人物地點原來可以令一個人的價值轉變。既然眼前出現一個懂得欣賞自己「短處」的女人，何不主動出擊？苦等多時，終於等到邪花在身邊走過。

「媽的！」他突然對著電話大叫，引來邪花注意，「呀……沒事，沒事。」

「吝嗇鬼，」邪花嗲功逐漸提升，「給姐姐看。」

「不許說出去。」他假裝勉為其難，把「(口趙)完唱」的限時動態截圖給邪花看。

「說的是你？」邪花忍著笑問，「很想看真身，哈哈，對不起笑了。」

「但你在笑——」

「會不會太趣緻？通粉！姐姐想吃！」

「這……」看來錯判形勢，「你今早不是說喜歡細，不喜歡大？」

「嗯？」邪花側著頭望著他一張可憐的臉，「我是因為身體缺乏鉀，隔天便抽筋，所以吃香蕉補鉀。我喜歡吃細細一條的牛奶蕉，不愛大大條的香蕉，整條吃太撐，你想到哪裏？哈哈哈。」

他面紅耳熱到頂點，覺得自己很笨，怎算好？

「說回來，」邪花突然收起笑容，低聲地說：「姐姐是真的想吃通粉。」話畢拋下一個無法解讀的眼色走了，除了問號，他頭頂甚麼也沒有。