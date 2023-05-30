「天啊！當年我是他們歌迷！」還未到早上九點，女同事對著手機大叫。

「我也是！『忍者』中我最喜歡志賀泰伸，竟然給社長侵犯四十多次！」另一女同事走過來，幾乎要抱頭痛哭。兩個曾經迷上日本男子組合「忍者」的女同事，對志賀泰伸近日挺身而出，講述當練習生時，被尊尼事務所社長喜多川性侵醜聞。

「北宮次說他也領教過喜多川惡行，由被迫到自願足足服侍了四年。」

「因為事業上得到很多甜頭，都說每個人都有一個價——」

「免費的！」

「等格交換也算。」兩女滔滔不絕愈說愈投入。

職場上出賣身體不是女生專利，男生也可以用身體換取利益，心理障礙相信和女生面對的差不多吧？她自問長得不好看，從來沒想過有老闆打她主意，更沒考慮過「每個人都有一個價」到底會是哪個價。

到茶水間斟水，發現男神同事和另一男同事竊竊細語，抵不住好奇放慢腳步偷聽。

「昨晚你和老闆開會到夜深，你住老遠，今天這麼早回來？」男同事問。

「老闆開車送我到他家借宿一宵，地方超大。」男神為人比較物質主義，很嚮往老闆級的生活。

「客房的大床很不錯，三個人同床也可以。」

「原來你也上過他的床，哈哈。」

上過他的床？她腦海突然失控，都是馬賽克的畫面，還要是男人和男人之間的馬賽克。她心臟承受不了，跑到洗手間洗面冷靜一下，折返聽到的內容更震撼。

「入睡後，下體好像被人撫摸一樣，來來回回摸了很多次。」男神低聲的說，一點也不尷尬，甚至感受到他的喜悅。

「又是這樣？」

「最初以為做夢，但感覺愈來愈真實，說真的，其實很享受。」兩個大男人又笑起來。

「是的是的。」她想起男同事不久前連升兩級，難道是經過等價交換？

「真的受不了，叫停但不理我，」男神呼一口氣，「很想再去，但不好意思向老闆提出。」

她不想聽下去，職場上男人不要臉到這地步，水也不斟直接回到座位去。

「老闆的兩頭貓真的很頑皮，」茶水間男人的分享仍然繼續，男神雙眼發光回味著，「我想養貓很久，但怕照顧不來，昨間兩頭貓鑽進來真的很搞笑。」

「對呀，但一定要開空調，兩頭貓走進披窩內會很熱。」

茶水間傳來陣陣雄赳赳的笑聲，不知真相的她卻聽得不是味兒。