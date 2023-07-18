他最怕搬屋，偏偏命中註定老是遇著搬屋搬廠搬寫字樓，近日又要搬辦公室了。他知道消息已心知不妙，老闆出名吝啬，必定不會請搬運公司，果然沒錯，由同事負責。

公司人不多，本來已人手不足，偏偏遇上以自私聞名的她——竟然立即請大假！最令人氣結的，是老闆批准。

近日除了處理公事外，也得抽空處理搬遷事宜。同事幾乎整天團團轉，辦公室擠滿搬運用的紙皮箱。她臨放假前把部分私人物品入箱，其餘幾乎沒有處理過便交託同事代辦，充當搬運工的他內心悶了一團火。

「嘩！」她辦公桌下長期堆滿雜物，雜物埋中赫然發現粉紅震蛋，嚇得她大叫一聲。

「嗯？」公司僅餘的另一男同事走過來看一下，「她桌下怎會有這鬼東西？」

「不會辦公時間偷偷享受吧？」他低聲地說。

「怎處置？」男同事問。

「甚麼怎處置？你想據為已有？」他忍不住笑。

「替她帶到新辦公室，即暗示震蛋曝光，人家女生很尷尬。」男同事進入好人模式。

「到時她發現震蛋不見了，又貼大字報問誰偷了她的東西，更煩。」

「呀，」男同事噴一口氣，「對！上次她掉了充電池，在公司貼告示說甚麼私人物品被竊，煩死人，震蛋還是放回原處好了。」男同事口裏說煩，其實又一次暗中替她打圓場。

說著說著來到六時正，客人突然來電才醒覺忘了打報價單，惟有獨自加班。人去樓空，好不容易完成差事。關燈離開之際，望著空無一人的辦公室，看見放在她辦公桌上的震蛋，腦海突然浮現很多過去在這裏的畫面，終於想起震蛋是剛上任第一年，公司聖誕派對交換禮物他想出來的惡作劇，她抽中的時候面色難看死了。

震蛋在廟街路邊攤當買的，品質雖然粗糙，但震力驚人。一試之下竟然還能操作，邊震動邊發著「吱吱」聲響。聲音很熟稔，才驚覺平日遇爾也從她座位處傳出，難道她辦公時間偷偷玩過？

正當他陶醉於想當年之際，突然有人回來，心虛的他急急關掉震蛋躲到一角。原來是男同事，正想出去打招呼之際，男同事鬼鬼祟祟走到女同事座位坐下，拿起震蛋有所動作，關了燈的辦公室再次傳來「吱吱」聲。

沒玩過震蛋的他剛才也花了點時間了解操作，男同事看來相當熟練，駕輕就熟難道是慣犯？男女共用同一粒震蛋會不會太親密？待同事享用完離開公司後，他也急急離去。第二天回來，震蛋不知所終，難道有人帶走留為紀念？

搬到新公司一切從新開始，包括重新檢視男同事和女同事之間的關係，可能有意想不到開心大發現。