「女人不是天生的,而是後天形成的。」(One is not born, but rather becomes, a woman.)

這是西蒙波娃在《第二性》中,對於女性本質所提出的主張。關於男性女性,自古似乎就帶著某種定義,久而久之,這些定義也深刻骨子裏。而女性往往也和母性脫離不了關係,似乎生育就是女性與生俱來的天賦,或是責任。不過,隨著時代的改變,關於女性的定義也逐漸發生微妙的變化,那些從前看似理所當然的,也像硬幣般,多了一面思考。

最近,情侶振動器的製造商We-Vibe發表了一個關於「男性避孕未來」的研究報告,研究與來自哈佛創新實驗室的美國研究機構YLabs一同進行,對來自七個不同國家,包括法國、英國、美國、加拿大、西班牙、德國、瑞士的7位專家和 及3,549 人對這個課題展開了採訪。回看避孕這個話題,自1960年代女性避孕藥發明後,不希望生育的情侶,在性生活上,變得相對自由,但避孕這個責任似乎成了女性的擔子,不外乎因為男性避孕的方法太少,除了安全套外,就是結紮手術。根據聯合國最近的一份報告中顯示,全球有一半的懷孕都是計劃意外,而意外懷孕常見於社會弱勢及低收入地區,其中一個原因是避孕藥並不便宜,而通常也需要女性自行負擔。

Womanizer性賦權負責人Johanna Rief表示,「每個人都受益於不同的避孕方法,可以加強雙方的關係及信任,讓雙方更加享受親密的時刻。」

這項研究報告中顯示,有78%的男性願意採取避孕措施,但同時擔心副作用;而41%的人表示他們不能容忍任何副作用,尤其是影響性慾的副作用。而與此同時,愈來愈多女性提出不願意承擔避孕藥的副作用與責任,因此,在這次的研究中,提出了兩項針對男性避孕的方法。分別為NES/T和RISUG,前者是一種可以塗抹在皮膚上並有效減少精子數量的凝膠,主要透過手臂和肩膀的皮膚吸收,目前的報告顯示副作用極小,預計2027年在美國市場上市;後者是一種注射到輸精管中的一種長期、非激素兼可逆轉的避孕藥,可阻止精子的釋放,預計今年在印度推出。