「都已經老夫老妻，該送的都已送了，今年應該送甚麼聖誕禮物給他／她？」

如果你也有這個煩惱，不妨送上一份屬於你倆的小情趣，一起探索全新快感，在這個12月過一個驚喜的「性」誕夜。

如果還是有點不好意思或害羞，那我們就先從入門級開始，慢慢了解伴侶的喜好，維持親密關係，推介以下的禮物清單：

1／按摩油蠟燭

在點起燭光的睡房內，為伴侶做一個全身按摩，既可加強親密感，又可為稍後的戲肉先熱身。LELO Massage Candle由全天然大豆蠟、乳木果油和杏仁油製成，淡淡香氣激發感官；蠟燭融化後更會變成的按摩油，絲滑質地可以倒在伴侶身上，以溫熱的雙手輕輕遊走肩背、大腿……Opps！不小心挑逗到敏感地帶 ……

2／情趣卡牌

近年流行玩Board Game，聖誕節當然也要和伴侶玩玩成人版的Board Game。常見的情趣卡牌都是英文的，今次推介的《微床遊・遊慾》情趣卡牌是台灣出版，用字特別有親切感，共有三款主題，分別是《前戲篇》、《姿勢篇》及《BDSM篇》。

當你和伴侶想在性生活上試下新玩法，但又不知道如何開口的時候，就是玩這套卡牌遊戲的好時機。遊戲規則非常簡單：抽牌、拋骰子、依照指示做，毫無猶豫。以《前戲篇》為例，卡牌上會印有不同的前戲動作，從一星到三星難度，抽到就要依指示做，打破十年如一日的前戲步驟，每抽一張卡都很有驚喜，又可以體會到新的刺激，讓性愛過程迅速加溫。

3／化身性感尤物

性愛十分重視視覺的享受，穿上一身性感內衣既感滿足眼球的慾望，亦增添一份火辣的新鮮感。隨意在浴室、床邊擺上誘人的姿勢，就看他甚麼時候按捺不住。

4／初嘗BDSM

若想讓性生活變得火辣，不妨在伴侶同意下初嘗BDSM，增加情趣。介紹一個香港BDSM愛好者都喜歡的蠟燭品牌：Waxwood 立木。低溫蠟燭採用外國進口100%天然大豆蠟，香港人手製造，有不同香調，既可享受到突如其來的刺激，又不會弄損肌膚和毛髮，特別配方令滴蠟後更容易清理蠟塊。

5／不一樣的玫瑰花

女士都喜歡收花，但若果是收到這支Romp Rose，必定又驚又喜。Romp Rose外表就像一朵華麗的玫瑰，由天鵝絨般柔軟的矽膠製成，擁有10種強烈吸力模式，花瓣更是完全防水，邊浸浴邊享受也沒問題。

6／藍芽喇叭還是相機鏡頭？

如果女士喜歡收花，男士應該喜歡收科技產品吧？這個名為Arcwave Voy的按摩器設計很型格，既似藍芽喇叭，又似相機鏡頭，包裝外形都很有氣派，即使在餐廳等公眾地方送禮也不怕尷尬。Arcwave Voy由矽膠所製，防水易清潔，有8 段式鬆緊調節設定，一級級推進，享受不同的快感。

7／遠距離的刺激

想和伴侶一起玩性玩具的話，就推介IDA Wave，採用WaveMotionTM技術，為陰蒂帶來振動的同時，亦能刺激G點。如果伴侶不在身邊，只要連接手機應用程式並調較各種振動模式，就可與伴侶一同體驗，特別推介給身在異地的伴侶們試試。