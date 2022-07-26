朋友Y的新男朋友背景相當好，讀書時期的高材生、外國名牌大學畢業、現在是年薪過百萬的金融才俊，手上還有數個物業，硬件直逼滿分！

只是一起數月後，美好的表面暗藏瑕疵。

「同佢一齊我係生活無憂，出入高級地方，有好嘢食，但佢性格真係麻麻，每個月都至少鬧一次交……」她嘆了口氣。

「啱啱一齊係要磨合下既！」

「我初時以為佢個人咁叻，EQ應該幾好，但原來唔係架！佢會為啲小事就發脾氣，大聲鬧我，成日講啲傷人既野，但每次都要我認錯同哄佢，總之要我順晒佢意啦！」

也許從小贏在起跑線的天之驕子都很有個性？我也遇過不少有條件的男人，工作能力強、身居要職、神科專業，但他們大多自我中心，長期自身感覺良好，容不得別人稍為批評。只要一言不合，他們即會反彈、連環反駁，從不認為自己有一丁點的問題，因為他們習慣「叻開」，永遠是對的！

若要為男人打分數，我會分為硬件和軟件，這裏說的硬件是個人背景和經濟條件，不一定有齊高富帥，但起碼是中產家底、優秀的學歷背景、神科或專業資格、中上的經濟能力、有投資和物業；而軟件則指性格為人、觀念想法，對女友溫柔體貼、關懷備至等。

現實當前，硬件一定比軟件重要麼，假若一位8分硬件加6分軟件或是另一位5分硬件配9分軟件的男人，哪個更為吸引？有時我也會用這種方法來衡量那個他是不是適合發展的對象。

「佢咁大男人，磨合就無架啦，佢點會改，除非我繼續忍，唔出聲啦！」她苦笑的說。

想當初，他的背景和條件，是吸引她的主要原因，但和一個優秀的男人一起，就等如一切順利、如願？能滿足她物質需求的人，不一定能讓她情感富足。錢能解決不少問題，但在愛情面前，它不是萬能。有錢有好生活？看著她這般委屈、忍氣吞聲、隨時受罵受罪的模樣，我不見得有多好，這不是有閒錢買多幾個包包或多吃幾餐好西，便能進補得了的！

曾有位朋友笑言，選對象不是講心就是講金，要是他軟件不夠好，那就用硬件補救，哈。選軟或硬，從來都沒有對錯，這個他可能有錢，但脾氣差、難相處，那個他可能沒有家底，要靠自己，但三觀正，性格好，彼此有商有量。至少要有些特質能吸引到你，一起笑或哭都得心甘情願。

而我，情願選一個軟件高分的人，只要他懂得疼愛、包容我，總比與一個喜怒無常的有錢男人，來得更開心自在吧！金錢與愛情之間，後者更為重要，我就是無法只著眼對方的條件，而抑壓心裏的想法，假如要受氣，言語、行為或冷暴力，他再有錢、再高薪厚職，我都無福消受呀！

一屋二人三餐四季，要的是生活富泰、住大屋，但兩人勉強湊合，還是平凡的蝸居，物質不多不少，甜蜜的小倆口？！這個年紀的我們，更該找個能好好相處，一起走下去的人吧。