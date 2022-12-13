最近幾位好友相繼移民，雖說現在通訊發達、出行方便，分隔兩地已不如以往般難以聯絡，但以後少了面對面談天說地的聚會，感覺總是差了些甚麼。

有朋友決意離開，另一邊廂卻有人為了移民而與女友鬧得不可開支……

「佢想去英國但我唔想，宜家香港生活都OK，份工唔錯，每個月都有錢食好西、買下野同去旅行，移民咪要重頭黎過？！」他皺著眉說。

趁有機會是該向外走走，看看世界嗎？要離開comfort zone，走到不熟悉的國度，過著未知的生活，是不少人面對移民時最難跨過的關口。他是位專業人士，在香港已考取相關執照，是高收入的中產，要是移民即重頭做起，重新適應外國的模式，行業條例和制度，一切已build-up的再來一遍，而女友是一名平凡OL，算不上有一技之長，移民後的生活會是怎樣？！

「佢平時淨係識吃喝玩樂，買衫買袋都要名牌，已經無咩錢淨，宜家見人移民，佢又話要去，我都唔知點……可能佢諗過到去有我養掛！」他說得坦白。

「走唔走，唔只係買張機票啦，有無足夠既『銀彈』先？」笑了笑的我就是現實呀。

在香港公一份婆一份，即使未大富大貴但倘算衣食無憂，但到外地呢，能否做回本行、找其他工作、升職發展機會或累積財富，容易麼？聽過有些例子是移民達不到共識，分手收場，亦有些到埗後才發現不似預期，適應不來新生活或因錢銀問題，讓雙方感情出現變卦。

「淨係走唔走呢個話題，已經傾唔埋，我開始諗同佢係咪價值觀根本唔同？！」未移民已隱約出現問題。

要留、要走，沒有必然的答案，已不只是對將來生活的憧憬，亦反映出雙方的金錢觀、價值觀或未來觀的分歧。這可不是兩個人動身搬到另一個地方生活而已，而是需要有共同目標，考慮得更多更遠。

曾經在英國生活過幾年的我覺得港、英各有各好，英國確有很多不錯的地方，如地大物博、偏冷的氣候，比起香港擠迫的生活空間、潮濕炎熱的天氣來得舒服；外國的work-life balance、充足的個人時間和空間，確是讓人活得輕鬆不少。然而每個地方都有它的優、缺點，有些人受不了外國的通脤、物價高企、長年萬稅，好像香港的經濟發展、工作機會較好，更容易累積財富？！還有移民後，因收入、物價、稅高、tips多，要減少物質生活、吃好西的頻率，少了工人姐姐而要包辦全屋家頭細務和三餐……可會習慣？至於會否變成二等公民，就要大家自行感受了。

開展異國生活，不是追夢或一股拼勁便行，別聽人說「過左去先算」，除非你能接受手停口停的壓力。在地球另一端，問題不會消失或瞬間變得美好，現實的情況依然存在。無論是settle down或之後的生活，都離不開「錢」字，有充足的經濟能力、投資、積蓄或被動收入，才能確保不被生活或物質上的需求而影響心態和計劃， you know money makes life easier！

考慮移民前要與伴侶討論清楚、思前想後、衡量得失、調整心態，準備好互相付出，一齊面對生活上的改變和壓力，別讓移民這個決定而令感情生變！

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