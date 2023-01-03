「你唔係嘛，失戀啫，為佢喊一個禮拜太耐啦！」說著這話的G總是獨樹一格。

最近B小姐被分手，幾位閨密輪流聽她哭訴了一段時間，而G就是有一套特別的愛情見地。

「你同佢本來都唔太開心，一早應該閃，唔好賴死唔走啦！男人之嘛，無左咪搵下個囉，新戀情新對象，求開心呀！」G繼續向失戀的B小姐發表偉論。

「唔試吓下一個，又點知前度唔好啫！」笑著的我不禁插嘴。

「快啲搵下個就可以忘記上一個啦！」G語重心長的說。

G是朋友圈中有名的桃花女，男友一個接一個，很少單身。我想她的魅力不只是漂亮的外表，她一貫開朗的性格和對待愛情的乾脆，讓她份外吸引。身為女人的我很欣賞她對感情灑脫的想法，她深明兩人一起要的是開心和自在，拍拖時的她從來不是位黏人的女友，總讓對方有盡自由的空間；分開時亦不會為一段關係過於難過。對於不好或不適合的人，她懂得say no，面對不似預期的關係亦猶其決斷，絕不讓自己受到半點委屈！比起總是胡思亂想、小氣、愛呷醋、為情所困的女人來得強吧！

失戀的人除了想有人分享她的傷春悲秋，也需要朋友為她點亮前路，無論是安慰或點醒都好，明白世界之大，眼前不只得這個男人。時常聽著「仔死仔還在，下個更可愛」，這句不無道理呀，就是前度有不好的地方、讓人受不了的缺點，才成為前度！在情路上愈情深、念舊的人只會傷得愈重，不捨得放手，花時間與不值得的人反覆糾纏，讓情緒高低起伏，不正是沒完沒了的虛耗著自己麼？

既然關係要結束，傷心、失落都不要太久，別浪費時間和精力，為有問題的關係、沒有結果的男人繼續糾結。坐言起行，整理心情，擺脫當下的負面情緒，從失戀中重新站起來，向著下一段關係，下一個男人進發才是王道！

別論G一段接一段的感情關係是否太瘋狂，但她不就是充分演繹「拿得起，放得下」的戲碼麼！能利落的處理感情，決斷而行，是一種本事呀！