最近在網上看到一句「那個看過你單純、幼稚的人，已看不到現在在愛情中游刃有餘的你」，這話讓我有一下子陷入沉思。對吧，當年那個天真、簡單，又帶點任性的自己，到底甚麼時候消失了？現在的我們已有相當的年紀，處事亦有一定技巧，懂得男人的心思，在關係中會佯裝，再配上點精湛的演技。大概能在感情中運籌帷幄也是種本事，3個輕熟女的戀愛法則，讓我們更進退有道，揮灑自如！

懂得彼此信任，成熟地處理感情

兩個人在一起，一定要有足夠的信任，誰也不想伴侶是個輕易呷醋、疑神疑鬼的人，輕熟的我們已過了年少無知，坐立不安的年紀，明白經常查勤、查看手機，是無補於事，更讓對方覺得束縛，會發生的就是會發生。

當個自信的女人，明白安全感不是由對方給予，自己也得負責，戒掉胡思亂想的習慣，理清心裡的不安。清楚自己能接受甚麼，不接受些甚麼，懂得適時向對方表達需求，例如讓他明白你的感受、怎樣做能讓你安心、互相照顧彼此的情緒、提升大家的信任度，用成熟的方式和態度來維繫感情。

屬於輕熟女的床上魅力

既然早就過了初懂人事，扮矜持的少女時代，那就應更懂得享受和表達慾望需求。性愛是兩人關係中親密的一環，能懂情說性、相互配合，更讓彼此感情昇華。學會向對方提出邀請、展示你誘人的一面。

在特別日子換上性感戰衣，嘗試不同場景、情節、探討各種姿勢。為他製造一場浪漫驚喜，滿足他的視覺和感官享受，也讓關係維持在火熱狀態。懂得增加情趣，主動地表達對性愛的需求，嘗試不一樣的快感，一同享受胴體的溫存，這就是輕熟女的風韻、魅力和誘惑！

擁有讓他欣賞的優點

美麗的女人會讓男人目不轉睛，但他們從心底喜歡的不會只是個空有軀殼，沒有腦袋的陶瓷娃娃。我們要擁有外表，更要有內在，說的不只在學歷或工作上的能力，而是獨立的思想或有趣的靈魂，讓他看到不一樣的一面，覺得和你在一起是件特別、有意思的事。無論是投資理財、人生經驗、入得廚房、知冷知熱的體貼或淡定得體的處事態度，都是讓他更為欣賞的優點。能與對方並肩面對生活上的大小事情，做他的後盾，這樣的女人份外有魅力！