聽說女人年紀漸長，會愈難以找到理想的對象，是因為青春、容貌略有不及，還是年齡這數字讓人卻步？原因也許未必如此，而是輕熟、成熟的我們已有一定的見識和人生經歷，工作上有少許成果，擁有投資規劃和人生目標，亦曾有過幾段情，我們對待生活、感情的態度已與年輕時截然不同。

愛情不是唯一，好好的活在當下

年少時，誰不是有過戀愛大過天的時候，讀書以外，拍拖就是人生的一大部份，以男友為唯一重心，習慣性的圍著對方公轉。然而步入25+後，人生充斥著各式各樣的事情，既要迎接生活上的變化，爭取在職場上立足，亦要面對不同的經濟或感情狀況，確保自己能成熟地處理，有能力在這個充滿競爭和壓力的社會中站穩腳。

輕熟的我們終於明白，要好好過生活，自己才是最穩固的依靠，愛情並不是女人的全部。不再「戀愛腦」，亦不再如少女時期般天真，過度美化了眼前不適合的對象，不輕易相信對方的口頭承諾或所謂的未來藍圖，謝絕蒙蔽雙眼的謊話。

想有更好的將來，亦懂得活在當下，眼前的他對自己好不好、和他一起是否開心，期待兩個人在一起應是1+1等於2，而不是互相拖累。把當下的生活過好，享受眼前的幸福，才是我們理想中的關係。

不為感情將就，尋找互知互懂的Soulmate

這年紀的女人，誰不曾在愛情上兜轉過好幾回，年輕時也許是「外貌協會」的成員，會因為對方優秀的外表，而忽視他顯然而見的缺點，但只有個「殼」的男人已不是我們現在會選的對象吧！

面對年齡遞增，可有想過屈服麼，該降低要求或是隨便找個不如預期的男人？！輕熟或熟女都好，學懂凡事不能只看表面，對待愛情亦如是，我們就是不願將就，讓自己感到委屈，心裹明白理想的愛情是甚麼樣子、怎樣的男人才較合適。「伴侶」不是指有個人陪在身邊消磨時間，我們追求的是雙方思想契合、話題相通、三觀相近、能分享人生計劃和生活上大小事情的對象。

也許隨著年齡漸長，輕熟女對伴侶已有一定的要求，追求深層次的精神交流，實在的愛情，希望兩人一起能做到「相知、相惜、相伴」，才讓人生這趟旅程變得不再孤單！