「其實同居都唔係想像中咁好，真係無左私人空間……。」剛和男友同居的她，苦笑地有感而發：「兩個人搬埋一齊住，多左好多家務要做，吸塵掃地，洗碗煮飯，邊似睇戲咁，同居一定sweet！」

「所以我都係鐘意拍拖多啲，哈！」我笑著說。

「有時間都要做阿四，少咗好多me time，但同一屋簷下，兩個人日對夜對，又令大家關係變得好平淡！」她續說：「你估感情成日都好好咩，有時鬧完交，好想透下氣，但大家困住係屋企呢個細細既空間，嗰下感覺好差！」

一說起同居生活，總讓人聯想到倆小口依偎在一起，日癡夜纏的畫面，但現實歸現實，實際生活並不會真的天天如此甜蜜吧！以前跟家人同住，家務可以懶得便懶，父母自會幫忙，但搬出去後，家裏的大小事情都得一手包辦，要麼就勤力整理、搞衛生，要麼就任由它凌亂不堪……。

除了沒完沒了的家務外，我想同居最常見的問題是同住的兩人少了距離，少了空間……對於很需要私人空間的人，如我，一定會很不習慣。平時工作忙碌一整天，下班回家後只想盡情放空放鬆，少說話，少表情，腦袋暫時停擺，放任自己在熟悉的一角，是最舒服的狀態呀。和家人住在一起的話，大可以一聲不響的走進房間，關上門自閉，家人識趣的不會多作打擾。

然而同居是兩個人一起生活，等如多了頭家，要處理或顧及的事多了，還多了個他。男友可未必如家人般無限包容和體諒，要考慮對方的居住感受，真的能木無表情，毫不作聲麼，他會以為你生悶氣呀，到時被投訴冷淡．忽略他便不好了。

感情好的時候，兩人是更見親密，但出狀況時，卻是連多看對方一眼都覺得有點煩厭，尤其爭吵過後，總想保持距離，找個空間迴避一下，冷靜或整理心情都好。然而他們只是蝸居，平時想有個靜靜發呆的角落都不太夠，更別說「戰後」，擠在狹小的空間內，你眼望我眼，互相不滿的情緒、僵持的氣氛，彷彿連唞氣都變得異常侷促！

同居和拍拖就是截然不同，前者是共同生活，見盡彼此的喜怒哀樂，好醜一面，而後者只是定期見面，相對數小時後各自歸家，相對簡單得多吧，嘿！