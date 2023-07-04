見到信用卡月結單上的一行行細字，一堆在名店的大額簽帳，出入高級餐廳的消費，她才發現錢銀金額有古怪外，感情亦亮起紅燈。

「如果唔係個日我開錯信，睇到佢張credit card bill，我都唔知呢段時間佢買咗咁多貴野，仲要係女人鐘意嘅野！」她哽咽的說。

「唔係買畀你，即係……？」一聽便心知不妙，很明顯她不是「受益人」。

「同佢一齊捱咗咁多年，呢幾年屋企經濟變好，開始享受成果，估唔到佢係出面收埋個女朋友……仲要用我地嘅錢買咗咁多名牌畀個女人，一睇就知有手袋、首飾！」她不忿的說。

他們已婚多年，大家一直互相支持、打拼，才累積今天的財富，她依然為了這頭家省吃儉用，衣著打扮簡單，省自己也不願意多花丈夫的辛苦錢。生活過得樸素平實，有餘錢也為家裏安排，放在小孩的教育基金或留作家庭備用金。誰不知自己不捨得多花錢裝扮，買數萬元的名牌包包，丈夫卻竟然為了哄新歡，而大手筆花費，動用他們共同的金錢，隨手為另一個女人送上昂貴禮物，吃盡好西。丈夫的錢就是她的錢嘛，誰想到當妻子的她不捨得多花錢，卻讓第三者盡情享受！

就在她連番追問下，丈夫才承認搭上一名剛大學畢業的女生已數個月，是00後呀，果然男人都很專一，獨愛年輕女人！面對青春的胴體、年輕貌美的女生，是如何抵擋得住這誘惑，單是數字已比妻子優勝一截了！年長的他，為了討好年輕妹妹，並顯示自己熟男經濟上的魅力，自然擔起她所有衣食住行洗費和生活上的慾望，買名牌衣服、首飾、包包，使命必達，從不手軟。而吃好西亦是必需的，每餐帳單至少三四千元，才算得上是較有質素的飯聚呀。要是出入普通餐廳，她犯不著陪外表有明顯age difference的uncle吃飯吧，你以為被旁人看到，心裏不尷尬麼？！

「但佢好似好迷咁，堅持唔肯同個女仔分手！如果個女仔只係拎完嘢就走都好啲，最怕佢地有真感情……。」她嘆了口氣，我不懂她是不是看開了！

看著別的女人花著屬於自己的錢，感覺固然不好，但要考慮離婚亦不容易。面對為年輕第三者「沉船」的丈夫，只希望他是一刻意亂情迷，當上短暫的sugar daddy，只求財的第三者倒算易辦，或許拿夠禮物後便會自動離開，讓他浪子回頭？

原來當出軌一事曝光，能用錢解決的問題，都不算大問題？