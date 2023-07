日前晚上,看到天后李玟離世的消息,初時還以為誤傳,後來看到不同媒體的push message、社交平台的post,才驚覺是事實,心裏不禁一沉!腦海還浮現著她在《刀馬旦》載歌載舞的畫面,笑容燦爛,自信正面的她,怎會這樣。據聞是因為結婚多年的外籍丈夫多番出軌,相伴多年的繼女也偏幫丈夫,讓她備受困擾,既要面對婚變,身體亦有新傷舊患,受盡打擊的她難以跨過這個關口,因而患上抑鬱症,走上不歸之路,真讓人惋惜不已。

感情從來都是不少人的弱點,面對挫折之時,說要灑脫面對,是有多難!早前朋友聚會,聽著B及H兩人分別說著她們的感情事,讓人特別有感。

B與男友一起一年多,他是位專業人士,賺錢能力不容置疑,但性格木納,不解風情,亦從沒有去了解B的想法,所以他們不時會起衝突。日常生活已說不上很夾,吵架時情況更為嚴重,EQ不高的他會不時情緒失控,異常激昂地責罵她,亦會說盡不少傷人的氣話,讓她又氣又怒。即使情緒過後,他還是嘴硬的不肯承認問題,不會放軟哄她一句半句,更是從不道歉!多番的爭執,她總是做主動認錯的角色,原本性格開朗的她漸漸變得愁眉不展,日子過得戰戰兢兢。

B是這樣說的:「我對住佢唔敢講太多,怕佢一個唔鍾意又同我嘈,我唔想同佢鬧交,更加怕畀佢鬧,我覺得自己好辛苦,好壓抑呀!」

愛錯人,絕對會讓人身心俱疲,顯然這不是段好的關係,要是不捨得放手,那只能吞下苦水繼續。

而H的境況則是the other way round,早年在情海浮沉的她,接連遇過不少壞男人,歷經多次欺騙、背叛和創傷,以前在半夜收到她訴苦的message已是常事,讓我心痛不已。愛情路的崎嶇,驚弓之鳥的她對感情早已沒多少期待,更常自嘲這輩子可能不會再遇到合適的男人。在35歲之年,她出乎意料地遇上現任男友。

她說:「遇到宜家嘅男朋友,我先知原來被一個男人用心愛護同珍惜嘅感覺係咁好,佢畀到好多正能量同安全感我,醫好我心裏嘅不安同過去嘅痛。」

確實,他治療了她心裏的trauma,讓她對感情、男人,再次重拾信心,亦明白自己還是值得被愛的,看著她幸福的臉龐,這才是一個被寵愛的女人應有的模樣。

Everyone wants to be taken seriously,疼錫自己的男人是最好的避風港。在面對人生、生活、工作上的喜怒哀樂、壓力、不順、逆境低潮時的情緒、苦水,都無需隱藏自己的想法、感受或脆弱,他會是個能分享生活、聽你傾訴的對象,給予撫慰和依靠,讓不容易的人生變得較為舒坦。

這樣的愛未必與對方條件或財力有關,即使對方再富裕,但面對人生的up and down,不願在身邊陪伴或支持,這又有何意思?!錢或物質也許重要,但從來都不是心靈的靈藥。

Your love your fate,怎樣的愛情,就滋養著怎樣的人。我們要的是一位soulmate,用他的誠懇、溫柔,治療我們的心傷,一直在身旁,一起面對世途的煩事、難事,我很認同,適合的愛人就是人生中最好的心理醫生。