「無啦啦收到佢個message，話自己同女友終於求咗婚，我真係笑咗！」她冷冷的說。

「你同佢唔係無咩聯絡？」我挑著眉說。

「同佢十世無咩搵啦，都唔係朋友，但咁刻意同我講訂婚，咩料！」她「哈」的一聲笑了出來。

她提起的那位前度，只是數星期的貨仔，一起時不尊重她，最後更是不歡而散，已分手近7年，時間甚為久遠，多年來亦鮮有聯絡，是隔幾年才偶爾說上一兩句。這種人其實與陌生人無異，大概與樓下看更都比他更為熟稔！

「特登message你講自己engage，一定諗住你會好心酸啦，嘿！」我忍不住加入笑團。

「我完全無感覺囉，hea覆佢一句『so？』，人哋話update下我喎，真係笑親，who cares！佢咪返工時間send呢啲野畀我，阻住晒！」剛升職的她，現在工作為上。

「你就唔啱啦，人哋話你知佢要封盤，你哋全部囡囡就此失戀呀，哈！」我毫不客氣的說。

「我就係唔識做，又唔扮晒野祝福，所以人哋block埋我WhatsApp啦！對住呢啲渣男，講多無謂！」她繼續笑不可支。

一個算不上是朋友，亦無甚聯絡的前度，突然冒出，向身為前女友的她，急著update自己的感情現況。這種男人不就是份外自戀，以為全世界女人都該圍著他公轉，即使是前女友們都該是對他念念不忘呀，苦悶之時發幾個短訊，務求擦些存在感，認為前女友仍能被他想起而欣喜若狂！婚訊更是要高調兼刻意哋告知前女友，以為對方會為他的喜訊而心酸、難過一陣子。想起他也不是甚麼好貨色，分手後數次曖昧、情挑她，今次是否有意無意的想來一場婚前試愛的戲碼？

誰想到她早就把這段情拋諸腦後，刪掉多餘的回憶和情感，當他本以為能故意的示威，最後卻成了她和朋友間的一個笑話！看著她冷漠的反應，刻意炫耀不成的他，是惱羞成怒吧，一氣之下把她的WhatsApp block了，真是刻意喔，嘿！這樣更好，免得與渣男再有聯絡，畢竟有些爛人爛事早就該消失。

一句congratulation懶得說出口，有餘力的話還是祝他未婚妻好運吧！