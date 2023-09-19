一個短訊讓她不禁動氣，「呢個weekend你有咩做，一齊食飯？」。

她無意間在男友手機看到這個短訊，是他的前度，兩人已分手一段時間，但依然保持緊密聯絡，經常一整天地message，有說有笑，他們談天說地的次數，頻密得讓她感到不安。他和前度可是曾經談婚論嫁，只是婚前發覺大家價值觀不合，才和平分手，過後也就當上close friend。

「或者佢哋真係無嘢呢，有時分開咗都可以做friend㗎。」我自問也是分手後能當朋友的代表，要是沒有大吵大鬧或涉及第三者等原因而結束，做朋友也未嘗不可，畢竟那也是一段美好的過去，一個曾經重要的人呀。

「我知道佢哋成日搵對方，又間中見面，女嘅會同佢講心事，佢又好有耐性咁覆，我個心始終唔係幾舒服......。」

擁有超乎常人的身份，有過去，有舊情，前女友如影隨形的存在，怎教她不在意？尤其是無間斷的緊密聯繫，彼此間過分的關心、略帶親暱的感覺，讓她不禁多想，到底是男友念念不忘，還是女方也不想徹底割捨，真是單純的朋友麼？

雖說這個年紀，誰沒有幾位前度，是要學會看得開，但男友和前度頻密的往來，還是會教人感到不安，即使不至於舊情復熾，那都是個曾擁有不少共同回憶的人，可會有一點餘溫、曖昧的感覺？怎麼說，前度的存在就是難以形容的礙眼呀！

呷著前度的醋，誰都試過吧，年輕時，我也曾挺介意男友前度的存在，不喜歡他提起對方，也會為他們間中聯絡而坐立不安，回想起是有些反應過度吧！現在人大了，已不如當年那般在意，反正都是各自各，之前的人生，過去了就是過去呀！我也跟一兩位前度再見亦是朋友，偶爾聊天說起近況、生活日常，然而為了顧及身邊那位的心情，還是不會談及太多仔細情節，減少聯絡或見面，以免引起誤會。

曾經的人和事是可以保留，但緊記別讓過去的人影響著現在的我們吧！



