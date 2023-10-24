「成個家，好似只屬於我一個咁！」

她一直對婚姻充滿憧憬，認為擁有家庭是女人人生中最為期待的階段。婚後不久她懷上身孕，面對寶寶的降臨，她是既驚且喜，心裏想著有如大男孩的丈夫要當爸爸了，應該會改變吧。然而小孩出世不久，她已忍不住連吐苦水，當媽媽後是有多忙碌，面對生理和心理巨變，身邊那位卻是名豬隊友，怎不教她沮喪！

「人地既老公係神隊友，我嗰個係又懶又hea嘅豬隊友，唉，平時已經唔幫手照顧BB，叫佢做家務又唔肯，就連錢都好少拎返嚟，樣樣都有借口！」她皺著眉說。

丈夫是典型的媽寶，婚前已被媽媽照顧得好好的，婚後他繼續是同一副德性，家裏的事情、家務他從來不理不顧，只會走到一角打一整晚的遊戲。當有了小孩，她期待身份的轉換，會讓丈夫變成「真男人」，肩負家庭的擔子、一同照顧小孩的日常、陪著小孩成長。然而大男孩始終沒有改變，他不止態度照舊，在她懷孕和生產後沒有多加照顧，小孩出世後，他亦不願承擔當爸的責任，覺得孩子很煩、哭鬧時吵耳、東西佔據了家裏位置……由他親自帶小孩的情況是從沒發生！她只能繼續獨自一人付出、照顧和努力，和單親媽媽沒兩樣，仿佛小孩除了跟他姓，其他都與他無關！

「有小朋友係好sweet嘅事，但當隔籬嗰個咩都唔理，我就覺得好難受，唔通呢個家得我一個？」現在的她是有丈夫等如沒丈夫，過著名副其實的偽單親生活！

有人說，在成家立室、小孩出生後，會是個契機，讓男生們真正長大，變得成熟、有責任感，亦會更為顧家。大概這讓她有了期待，深信他會改變，會一起面對照顧、養育小孩的苦與樂。然而她忘了，原來有些男人是本性難移，拒絕長大，抗拒負上應有的責任，繼續不聞不問，反正萬大事都有妻子在呀。

與一個一開始便對你好，有擔當、靠譜的男人，結婚生子，別期望婚姻、家庭、孩子會讓男人一夜長大！