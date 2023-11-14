「我同佢感情係OK，但對住佢，我真係睇唔到將來！」她嘆了口氣的說。

他們識於微時，已拍拖多年，相處一直沒多大問題，是公認的一對呀，只是兩人出來工作後差距漸大，她考上專業資格，而他卻在社會浮浮沉沉，抱著佛系態度工作，偶爾找份兼職、散工過日便算。近年經濟不穩，他更是過著有今天沒明天的工作人生。

「出嚟做野咁多年，佢都無份正職，淨係炒散囉，收入唔高又唔穩定，返唔到幾日又話停工，無野做就係屋企打機，唉！」她幽幽的說。

「手停口停，好難搞喎！」我不禁皺著眉頭。

「搵錢多少唔係我最在意，而係佢嘅工作、人生態度令我好不安，無stable income但照樣大洗，成日爭卡數，有時仲要幫佢還，你話點算啦！繼續一齊、會行到結婚、生B嗎？我睇唔到將來……。」

說他不好又不全是，他是個挺高分的男友，多年來一心一意，給她足夠的愛護和關心，但安全感不只限於情感上。若論工作能力或事業，他都甚為不濟，30好幾的年紀，連一份穩定的工作都沒有，靠著散工渡日，如何令身邊的女人有安全感？

不期待身邊那位是名高富帥，但希望對方至少有份正當職業，過著穩定的生活。別成為「月光族」，更不想過著為衣食擔憂，金錢煩惱的日子。誰叫想計劃買樓、結婚、生小孩、安排退休，每樣都叫我們要活得實際一點呀！ 然而和他一起，她只看到黯然無光的將來！

這讓我想起一位友人，他和女友拍拖十多年，邁向40的他，每次被問及何時結婚，總是笑而不語，而原因嘛，大概離不開兩人之間的落差。他是公立醫院的專科醫生，女友畢業後卻一直沒有正式工作，多年來只是接些Freelance和Part time，收入不多、不穩，卻不欲改變，閒時宅在家多好。也許她期待緊握住手上他這張「長期飯票」便於願足矣，但他卻不想跟這樣「hea過人生」的她成家立室吧。

我還是覺得，人生要有安排和計劃，不能百無聊賴，得過且過。即使未有大志要當個有貢獻的人，但至少也該對自己的人生負責吧！