  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
作者
妮洛

14/11/2023

沒有正職，只靠炒散過活！不務正業的另一半，只會讓彼此將來前路茫茫

#兩性關係 #結婚 #退休 #買樓 #拍拖 #月光族 #炒散 #兩性 #Love Philosophy #高富帥 #人生計劃 #長期飯票 #正職 #生小孩
  • 收藏文章

　　「我同佢感情係OK，但對住佢，我真係睇唔到將來！」她嘆了口氣的說。

 

　　他們識於微時，已拍拖多年，相處一直沒多大問題，是公認的一對呀，只是兩人出來工作後差距漸大，她考上專業資格，而他卻在社會浮浮沉沉，抱著佛系態度工作，偶爾找份兼職、散工過日便算。近年經濟不穩，他更是過著有今天沒明天的工作人生。

 

　　「出嚟做野咁多年，佢都無份正職，淨係炒散囉，收入唔高又唔穩定，返唔到幾日又話停工，無野做就係屋企打機，唉！」她幽幽的說。

 

　　「手停口停，好難搞喎！」我不禁皺著眉頭。

 

　　「搵錢多少唔係我最在意，而係佢嘅工作、人生態度令我好不安，無stable income但照樣大洗，成日爭卡數，有時仲要幫佢還，你話點算啦！繼續一齊、會行到結婚、生B嗎？我睇唔到將來……。」

 

　　說他不好又不全是，他是個挺高分的男友，多年來一心一意，給她足夠的愛護和關心，但安全感不只限於情感上。若論工作能力或事業，他都甚為不濟，30好幾的年紀，連一份穩定的工作都沒有，靠著散工渡日，如何令身邊的女人有安全感？

 

　　不期待身邊那位是名高富帥，但希望對方至少有份正當職業，過著穩定的生活。別成為「月光族」，更不想過著為衣食擔憂，金錢煩惱的日子。誰叫想計劃買樓、結婚、生小孩、安排退休，每樣都叫我們要活得實際一點呀！ 然而和他一起，她只看到黯然無光的將來！

 

　　這讓我想起一位友人，他和女友拍拖十多年，邁向40的他，每次被問及何時結婚，總是笑而不語，而原因嘛，大概離不開兩人之間的落差。他是公立醫院的專科醫生，女友畢業後卻一直沒有正式工作，多年來只是接些Freelance和Part time，收入不多、不穩，卻不欲改變，閒時宅在家多好。也許她期待緊握住手上他這張「長期飯票」便於願足矣，但他卻不想跟這樣「hea過人生」的她成家立室吧。

 

　　我還是覺得，人生要有安排和計劃，不能百無聊賴，得過且過。即使未有大志要當個有貢獻的人，但至少也該對自己的人生負責吧！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
好營養
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk