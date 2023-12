最近天氣轉涼,不禁行山癮大發,想約她卻一直約不到,原來她在忙著交友!

「我要出返個market啦,呢排要積極啲識人!」她嘴角帶笑的說。

「單身咗一排,都係時候『蒲頭』嘅!」少了個行山伴的我,依然是很支持她的。

「Frankly, the clock is ticking and holidays are approaching!」她說的這句,讓人特別有感。

早前聽著剛回復單身的她,才說著要一段時間沉澱心情,她幽幽的提到「我有時諗係咪會孤單落去」,我也感到心酸,誰想到轉眼間她已變得異常積極,立即重新啟市!也對的,the clock is ticking,女人青春有限,時間可不會等人喔,還不趁節日前再啟動上市,尋覓下一位男人!

話口未完,她已活躍於不同的交友App和Speed dating,務求多方位一網打盡。交友App上她換了最新的自拍照,穿上一件滿有女人味的上衣、捲了頭髮、配上精緻的妝容,與平日簡單樸素的她顯然不同。

「交友App嘅人都好現實,一黎嚟緊係睇樣,唔吸引邊個睬你呀!緊係要執靚啲,放張靚相啦,哈!」她說話向來坦白。

「積極啲當然好,有咩貨先?」識人不是重點,要的是能發展呀!

「我有係交友App識咗幾個男人,都約過出去食飯嘅,不過我覺得單靠App都係唔夠!」她繼續分享尋伴攻略:「我宜家個個Friday都會去speed dating㗎,食餐飯,識吓人,我唔想再慢慢搵或者拖啦!」

近幾年交友App大行其道,要脫單的人們都集中在App上識人,有興趣便like,無興趣便掃走,隨時、隨心、隨地識人,多好。而要付費的speed dating相對就少了人參加,要付出金錢,也要投入較多的時間相約見面呀。

然而,就因為誰都能join交友App,沒多少成本可言,不時招來「壞掉的人」在此覓食,要找位Mr. Right,可是需要花更多時間了解和溝通!一心要快速尋找另一半的她,現在要的是速戰速決,App不夠便加碼去speed dating,每星期花費不少,很捨得地參加table for six or group dating,務求能多派電話,增加機會要緊呀!

幸福要自己爭取,她是份外積極的要擺脫單身,只是我怎麼feel到她有一份「急」,更像是為了不想虛度單身的日子,急於找個伴陪她過即將來臨的節日,多於她想找一位從心底喜歡的人?!