健康零食這個題目，一直都是大家最有興趣的；而當中最受歡迎的，薯片都應該再頭三位佔一席位。最近在超市發現多款焗薯片產品，在此分析一下營養成份。

傳統油炸薯片 vs 焗薯片

傳統薯片，通常是高溫油炸，因此，整塊薯片吸入了多餘的油分，頓然變成「高脂肪」零食。

由於消費者希望有較低脂的選擇，食品製造商就出品了焗薯片。跟傳統油炸製作不同，焗薯片並不會經過高溫炸的過程；製造商會將乾薯粉製造成薯片的形狀，然後大批烤焗，再噴灑食油及調味料，因此所需油份量大大減少。一起看看它們之間的四大營養分別！

1/ 焗薯片脂肪含量較低

焗薯片並沒有經過油炸，所以脂肪含量較低，也是理所當然的。不過，要注意，焗薯片並非沒有油的，製作焗薯片時候最後過程會被噴上一層油的。一般焗薯片的脂肪含量會比炸薯片少一半。

脂肪含量百分比

炸薯片：通常>30%

焗薯片：通常<15%

2/ 焗薯片碳水化合物（澱粉）含量較高

這個營養價值分別，對大部份人來說，意想不到的。明明同樣是薯片，為何焗薯片碳水化合物含量會較高？問得好。其實，焗薯片通常都並非是一片片從馬鈴薯切下來的，而是從薯粉，再添加其他麵粉製作而成，所以澱粉含量更高。糖尿病患者及控制血糖人士就需注意。

每份薯片（一安士、28克）碳水化合物含量

炸薯片： ～15克

焗薯片：～ 22克

3/ 焗薯片的某些營養素含量較低

香港營養標籤並不規定限制一定要標籤礦物質鉀質，但翻查原裝標籤，就會發現焗薯片的鉀質特別低。你可能仍記得，馬鈴薯本身是屬於高鉀食物，有助降低血壓。可是焗薯片鉀質比炸薯條偏低，亦間接證實焗薯片屬於高度加工食品。

每份薯片（一安士、28克）鉀含量

炸薯片： 350毫克

焗薯片： 230毫克

4/ 焗薯片更加工

上面討論碳水化合物含量時候已提過，焗薯片的原材料並非馬鈴薯，而是乾薯粉混合其他麵粉製作而成。例如這款在香港常見的焗薯片，第一及第二成份是：乾薯粉、粟粉。

而另一款焗薯片，成份表除了顯示是用乾薯粉及粟粉製作之外，還有多款食物添加劑、化學色素等，並不顯得是較健康的選擇。

炸薯片有高度加工，也有天然選擇，起碼大部份都是從馬鈴薯直接切片製作的。更多資料可查看五年多前在本專欄寫及過如何評估薯片的營養價值及分享了幾款天然品牌。

一般情況建議一份薯片每次不超過40克，大約200卡。由於馬鈴薯、甘薯等屬於高澱粉食物，所以如果下午吃了薯片之後，晚飯可能需要減少澱粉去平衡一下。