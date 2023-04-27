很多人都以視橄欖油為健康食油，而在超市貨架中，也是最多選擇的一款家用油。然而，特級初榨橄欖油，是否真的比普通橄欖油好？



特級初榨Vs普通橄欖油最大分別是加工程序



在超市有售的橄欖油種類，實在很多。最常見的字眼包括有是「初榨」、「特級初榨」、「冷壓」、「清淡」、「純正」等。這些字眼，其實是指生產橄欖油的加工過程。特級初榨橄欖油經過的加工最少。



製造商在加工精煉橄欖油時，會先用化學清洗，然後加熱。這些過程能延長了保質期，及令橄欖油味道變得清淡，適合用來製作菜式時不想添加橄欖味道。



然而，這個加工過程，會移除了橄欖中的多酚。多酚是一種抗氧化劑，對健康有各種好處。另外，經過精煉的橄欖油會除了去除多酚之外，亦移除了其他維他命及天然物質。



雖然某些橄欖油經過加工，但當中的熱量及脂肪含量等並沒有改變。換句話說，各款橄欖油都含有益脂肪，特別是單一飽和脂肪，又稱奧米加9，亦同樣都是每一湯匙提供—120卡熱量。



特級初榨橄欖油是否提供更多健康益處？



既然加工程序最少，特級初榨橄欖油的多酚含量最高。但是，始終橄欖油也只是食油，我們每天進食分量又不多；那麼，多酚含量較高是否就等於有更多健康益處？



近期就有一項關於橄欖油有趣研究。研究背景，來自於地中海飲食對於糖尿病及相關代謝疾病有益，可穩定血糖及改善炎症。而地中海飲食當中，橄欖油就佔一席位。所以，研究人員就想看一看，究竟特級初榨橄欖油是否真的比普通橄欖油在這此健康指數是否更好。



西班牙研究人員就招募了91位癡肥及患有前期糖尿病患者的志願人士，然後隨機分配給他們作為主要食油。研究人員只是提供這些食油給參與者，並沒有指示他們怎樣食用、或應食用多少。參加者持續三十天進食為他們分配的食油，亦並沒有特別去改變他們的生活方式或運動量。三十天之後，就會進行15天洗脫期，然後對調另一款食油另再三十天。在研究期間，以下指數會被量度：抗炎和促炎細胞因子的血液水平、氧化應激測量、體重及代謝狀態測量，包括空腹血糖、胰島素、A1C及脂肪酸分布。



結果顯示，從普通加工過的橄欖油轉變去特級初榨橄欖油，可以改善氧化應激和炎症的標誌物，亦顯著減少炎症細胞因子，及增加總抗氧化物質量。另外， 進食兩款橄欖油時候體重都有減少，不過進食特級初榨橄欖油一組，體重減輕較顯著。



雖然這個研究參與人數少，要將來較大型研究才可定奪。然而，特級初榨橄欖油的抗氧化多酚含量較多，則是確實的證據。若購買時後兩者價錢相若的話，就不妨選用特級初榨橄欖油。



特級初榨橄欖油可煎炒嗎？



一直以來，因之前研究所得出的結果，令人擔心特級初榨橄欖油煙點低，若加熱較容易會釋放出有害物質；而我亦在2016年的著作中，也有提及此點。



不過過去七年，有關特級初榨橄欖油食用建議已有所更新；這項更新建基於近年幾項研究報告。總括而言，報告指出特級初榨橄欖油即使被加熱到高溫，仍屬於安全，情況跟其他食油加熱到高溫時相約，或甚至更穩定。所以，如果你並不抗拒時候菜式會帶有少量橄欖油味道的話，現在是可以用特級初榨橄欖油去作普通煎炒的。





