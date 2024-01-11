超級食物系列去到第三星期，是時候提及藜麥。藜麥之所以20年前在各國突然爆紅起來，是因為煮法與普通穀物差不多，只需用水煲熟就可以。可以用來代替其他小麥製品例如可代替長通粉製作藜麥沙律，也可代替白飯製作藜麥飯等。可是，每次提到藜麥，都有一班忠粉，亦有一班非常抗拒的。跟抗拒藜麥的讀者傾談，一般都不喜歡藜麥的口感（有人以雀穀去形容），也有人不喜歡藜麥的菜式（通常是藜麥沙律）。

藜麥的營養價值如何超級？

● 跟黃豆一樣，藜麥也屬於完全蛋白，提供9款必須氨基酸

● 藜麥其實屬於種子而非穀麥，每杯提供8克蛋白質

● 每杯藜麥提供5克膳食纖維

● 藜麥也是鐵質的重要來源，每杯提供每天所需鐵質攝取量35%，適合素食者

香港常見五款藜麥食品

1. 三色藜麥

藜麥有多種顏色，但在市面通常就有三款：米白色、紅色和黑色。三款的味道其實差不多，但混合在一起，就吸引很多。

簡易烹調法

藜麥分量：半杯

清水： ¾杯

做法：放煮食爐上大滾後轉為細火煲12至15分鐘，熄火後靜待5分鐘，用叉翻鬆後即可享用，或存放於雪櫃，將來放入其他菜式。

如果家中有白藜麥，也可以自己製作藜麥脆餅， 試試以下我的簡易食譜。

2. 即食藜麥粥

早餐也可以進食藜麥的。這款藜麥粥，是混合了燕麥及其他成份，製作方法跟即食燕麥片一樣，加熱水就可以。

3. 藜麥脆

另一款早餐或小食禮物產品，就是這一款藜麥脆。燕麥與藜麥混合而成製作脆片，倒出來加奶就可以進食。

4. 藜麥意粉

這個牌子其實有多款藜麥意粉選擇，例如麵條、長通粉、螺絲粉等。主要成份其實是白米，口感似米粉多個似傳統小麥製意粉。由於兩個主要成份都是無麩質的，所以適合gluten-free飲食人士。

5. 即食藜麥飯

即食麵大家就試過了，這款式即食藜麥飯，適合存放於辦公室，時間趕起來也有高蛋白即食選擇。藜麥其實已經煮熟了，入微波爐加熱就可享用。