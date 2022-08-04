新冠肺炎近期本地新增個案每天維持在4,000宗以上，專家期待透過接種疫苗及自然染疫而達致「混合免疫」，加上Omicron殺傷力看似一般，抗疫疲勞下，市民難免鬆懈。其實，新冠不單是一種「肺炎」而是一種血管疾病，可能還會影響整個身體的器官。

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新冠是心血管疾病

最近看網上《國家地理》雜誌有關新冠的系列文章，指科學家早已發現它不僅是肺病，也是心血管疾病：

一、 患者發生血栓的比率出奇地高，導致心臟病發及中風。

二、 新冠死者驗屍結果顯示，個別器官如肝、腎等有大量微小的血凝塊。

三、 輕症及無症狀的患者有長期症狀，如心悸、胸痛、呼吸急速及極度疲勞。

四、 病毒會攻擊患者肺部血管，患者雖清醒，但血氧水平卻直線下降，令患者「無聲缺氧」。

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原來受新冠病毒感染的細胞會改變血小板中的遺傳物質，使血管內壁黏稠和發炎，若血管中有1%受到病毒的攻擊，血液的流動和吸收氧氣的能力都會受損，而形成可擴散到全身的血凝塊，若去到肺部氣囊和其他器官組織，便可能產生連串壞影響，包括肝臟、腎臟，還有心臟的併發症，例如心率整天都超高，患者就像整天都在跑步一樣。

如果新冠患者同時有以下徵狀，必須加倍留意：

二次感染無著數

「長新冠」是另一種令人憂慮的病症，打疫苗或曾否受感染對它都無大作用。美國聖路易斯華盛頓大學臨床流行病學專家Al-Aly於6月的研究指出，逾560萬名退伍軍人的數據顯示，每一次新的感染都會增加他們死亡的風險，也增加了心腦血管，如血栓、心臟病或中風，以及糖尿、慢性疲勞和長新冠等疾病的可能性。

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當然，退伍軍人的數據有其限制，並不足以完全反映民眾二次或以上感染的情況，而再感染新冠的嚴重程度也取決於許多因素，包括潛在疾病、免疫系統、接種疫苗的時間等。另有研究顯示，患有輕度或重度新冠的兒童都會出現長期症狀，包括：疲倦、頭痛、失眠、專注力低、肌肉和關節疼痛，以及咳嗽。

即使再受感染的病情通常較溫和，大家仍須認真對待，最好還是不受感染，不要拚死無大害。至於新冠對腦，甚至性格的影響，下周續談。

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