上周談到，免疫學權威雜誌《免疫學前沿》去年有篇論文指出，新冠病毒病與瘧疾除了炎症反應和病毒需要鐵質這兩個共通性之外，它們在受體（receptor）及蛋白質結構也很相似。

在新冠病例中，病毒與血管緊張素轉換酶2（Angiotensin Converting Enzyme-2, ACE 2）這種受體結合，便可侵入細胞，而ACE 2最少存在於：肺、血管、腸道、動脈、心臟、腎臟、胰腺等多個器官，器官有ACE2愈多，感染新冠的風險便愈高，而瘧疾寄生蟲也會利用紅細胞上的受體CD147入侵細胞。在沒有ACE2的情況下，新冠同樣會利用CD147入侵人體，故今時醫學界便從針對ACE2及CD147入手治新冠。

病毒會透過與ACE 2結合，入侵人體細胞。

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此外，新冠病毒表面的N蛋白，與瘧疾負責黏附及侵入人體的蛋白質，結構上有40%以上的相似度。因此，新冠與瘧疾雖似是兩種截然不同的疾病，但都可以用上羥氯喹、氯喹、伊維菌素及青蒿素等抗瘧疾或具抗瘧特性的藥物。

另類方案：當瘧疾醫

諾貝爾醫學獎得主屠呦呦萃取青蒿素的靈感來自晉代葛洪的《肘後備急方》，既然現已發現新冠與瘧疾有不少共通和相似的特性，中醫治瘧疾的方案，很大可能同樣適用於治療新冠。

先看看中醫如何理解瘧疾。自古中醫對瘧疾並不陌生，認為瘧疾的病因是感受「瘧邪」，瘧邪又稱「瘧氣」。《素問.瘧論》說：瘧氣「藏於皮膚之內，腸胃之外，此營氣之所舍也」，它的特點是：舍於「營氣」。營氣是與血共行於脈中的精氣。它源自脾胃，出於中焦，有化生血液和滋養全身的作用，而且與血關係極為密切，不可分離。

瘧邪的另一特點是：伏藏於半表半裏。那是指發病部位既不在「表」（皮膚），也不在「裏」（腸胃），而介乎表與裏之間。症狀是：寒熱往來，胸脅苦悶、心煩作嘔、沒有胃口、口苦、喉乾、目眩等。

須一提的是，以上中醫對瘧疾病因的理解遠早於英國科學家羅斯(Ronald Ross)在19世紀末發現瘧原虫之前，中醫受時代限制，臨床觀察與經驗大於一切。自東漢末張仲景提出「六經八綱」以來，傳統中醫一直以「陰、陽、表、裏、寒、熱、虛、實」（「八綱」） 來理解和辨識疾病的屬性、病位、病情發展（「邪正消長」）等。

中醫又會根據瘧疾陰陽偏盛、寒熱多少的不同，把瘧疾分為正瘧、溫瘧、寒瘧、瘴瘧、疫瘧等，並分別以柴胡截瘧飲、白虎加桂枝湯、柴胡桂枝乾薑湯治「前三瘧」。如從新冠特性及對應的方藥去看，治熱瘴的青蒿素合清瘴湯，以及治冷瘴的青蒿素合不換金正氣散就更似可為新冠治療，提供一些方向和啟示。

三藥三方 獲證療效

其實，在未發現新冠與瘧疾有以上共通點之前，內地醫學界已不斷試用不同的中醫方案治新冠，更已證實「三藥三方」，即：金花清感顆粒、蓮花清瘟膠囊/顆粒及血必淨注射液等「三藥」，以及清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方等「三方」均有療效。看其作用，都是以疏風宣肺、清熱化濕，甚至化瘀解毒為主。

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有別於西醫，中醫以另一套系統，追求體內的陰陽平衡，透過調節自己免疫力，對抗外來的感染。正如《景岳全書. 瘧疾》說：「但使內知調攝而外不受邪，則雖居瘴地，何病之有 ?」治新冠，治瘧疾，乃至治百病，中醫「守正袪邪」相信都是同一思路。

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